Tarmron揭曉三款涵蓋實用焦段新鏡 包括對應Sony E接環全片幅機種

去年針對Sony α7系列與α9全片幅機種推出f/2.8恆定光圈設計的標準變焦鏡28-75mm F/2.8 Di III RXD (A036)之後，Tamron稍早再宣布推出三款新鏡，分別為對應Sony E接環使用、採廣角變焦鏡設計的17-28mm F/2.8 Di III RXD (A046)、長焦變焦鏡35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD (A043)，以及大光圈定焦鏡SP 35mm F/1.4 Di USD (F045)。

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Tamron先前就透露將針對Sony E接環全片幅機種打造更多鏡頭，讓使用者能在Sony原廠鏡頭之外，有更多合乎預算、實用的鏡頭使用選擇。而雖然Sony目前在E接環鏡頭已經提供相當豐富選擇，但對於不少使用者而言，Sony原廠定價模式依然會是個限制門檻，因此Tamron先前宣布將投入開發更多對應Sony E接環全片幅機種使用鏡頭，其實吸引不少使用者關注。

而在去年率先推出採f/2.8恆定光圈設計的標準變焦鏡28-75mm F/2.8 Di III RXD (A036)之後，Tamron也依約宣布推出新款廣角變焦鏡17-28mm F/2.8 Di III RXD (A046)，讓Sony α7系列與α9全片幅機種有更多使用選擇，另外也推出長焦變焦鏡35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD (A043)，以及大光圈定焦鏡SP 35mm F/1.4 Di USD (F045)，預期補足使用者更多拍攝需求。

其中，17-28mm F/2.8 Di III RXD (A046)更能解決先前A036廣角端不足問題，並且搭載RXD 快速寂靜步進式自動對焦馬達，採用與A036相同的67mm口徑，對應僅0.19公尺的最近對焦距離。而變焦範圍涵蓋35-150mm的A043則可提供一定程度的遠焦拍攝需求，最短對焦距離也僅為0.45公尺，並且搭載VC光學防震設計。

至於F045則預期對應大光圈人像拍攝，同時也預期作為紀念SP系列鏡頭推出40週年，計畫推出對應Canon相機的EF接環，以及對應Nikon相機的F接環版本。

目前A046、A043與F045三款新鏡頭軍預計今年年中正式推出，而A043與F045將會在今年CP+ 2019期間實際展出。

17-28mm F/2.8 Di III RXD (A046)：

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35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD (A043)：

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SP 35mm F/1.4 Di USD (F045)：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》