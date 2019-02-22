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Sony鎖定動態錄影創作使用的新款APS-C片幅機種α6400在台上市

2019-02-22 14:33楊又肇

今年1月中旬推出的新款APS-C片幅機種α6400，稍早由Sony宣布正式在台上市消息，確定將以單機身為新台幣26980元價格推出，並且將推出搭配E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS標準變焦鏡，或是E 18-135mm F3.5-5.6 OSS變焦鏡頭的組合，建議售價分別為新台幣28980元或37980元。

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α6400是Sony繼α7系列全片幅機種推行之後，許久未做更新的APS-C片幅機種新機，定位介於α6300與α6500之間，同時更傾向可用於動態錄影拍攝使用，並且兼具充足的靜態拍攝功能，藉此滿足更多影片創作者方便拍攝使用需求。

外型設計基本上沒有太大改變，但α6400在可掀螢幕部分加入可上掀180度設計，讓使用者更方便自拍，或是以更多元角度取景，而螢幕觸控功能依然搭載僅對應對焦位置調整設計，並未支援觸控快門功能。

規格方面，α6400分別搭載2420萬畫素感光元件、Bionz X影像處理器，相比α6500則少了內建5軸防震功能，同樣支援425點4D對焦功能，並且加入即時眼部自動對焦與動態追蹤功能，預期未來也會隨著高階機種加入動物眼部對焦等機能。

其他功能則包含支援每秒11張連拍、靜音快門情況下則可對應每秒8張連拍，ISO感光值範圍則介於ISO 100-32000，並且可在靜態拍攝情況下擴展至102400，另外也支援4K@30fps超高解析度錄影，或是1080p@120fps縮時攝影，並且支援S-Log 2、S-Log 3與HDR (HLG)等影片記錄格式。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影Sony

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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