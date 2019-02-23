去除DLSS技術、成為NVIDIA新入門顯示卡的GeForce GTX 1660 Ti揭曉

先前已經有不少傳聞的NVIDIA新款親民價位顯示卡GeForce GTX 1660 Ti，稍早終於宣布推出，同時也確認去除RT Cores設計，因此產品名稱也恢復採用GTX稱呼，而因為少了RT Cores與Tensor Cores運作，因此也就無法發揮NVIDIA DLSS技術以人工智慧技術產生的光影折射渲染效果。

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若以產品定位來看，GeForce GTX 1660 Ti主要偏重於GeForce GTX 1070或1060更新導向，由於少了RT Cores與Tensor Cores設計，因此除了無法對應NVIDIA DLSS技術之外，整體價位也降低為279美元。

不過，GeForce GTX 1660 Ti跟今年1月揭曉、採349美元起跳定價的GeForce RTX 2060僅有70美元差異，但後者在顯示效能增加一些，同時支援NVIDIA DLSS技術，藉此對應即時光影追跡與新版反鋸齒技術，或許反而會促使更多預算原本有限玩家咬牙購買GeForce RTX 2060。

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但從實際使用需求來看的話，其實GeForce GTX 1660 Ti還是有機會吸引不同需求族群用戶，例如辦公使用、一般遊戲應用等，成為NVIDIA今年新款入門等級顯示卡選擇，而NVIDIA另外也似乎準備在入門等級顯示卡增加GeForce GTX 1660與GeForce GTX 1650兩個選項，價格分別可能為229美元與179美元，藉此吸引更多入門需求用戶。

只不過，NVIDIA能否藉由GeForce 1660 Ti彌補先前推出的RTX 20系列顯示卡價格較高，導致GeFroce顯示卡營收減少情況，或許還需要時間觀察。

至於此次在GeFroce GTX 1660 Ti的名稱設定，由於少了RT Cores與Tensor Cores設計，因此名稱也恢復採用GTX命名方式，同時新款顯示卡效能介於GeForce GTC 1060與GeFroce RTX 2060之間，因此選用1660的型號名稱。

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少了NVIDIA DLSS技術，但仍保留多數Turing顯示架構應用功能

在GeForce GTX 1660 Ti顯示晶片設計中，同樣採用Turing顯示架構設計，但由於移除RT Cores與Tensor Cores設計，使得晶片尺寸相對縮減，但依然藉由Turing顯示架構帶來1.5倍的顯示效能提昇，同時在電力損耗相對縮減1.4倍 (與GeForce GTX 1060 6GB顯示記憶體版本比較的話)。

而在顯示表現部分，GeForce GTX 1660 Ti同樣加入Turing顯示架構特有的Adaptive Shading技術，讓顯示晶片能自動依照圖像內容調整渲染方式，藉此能更少運算效能、更低功耗即可達成相同影像渲染效果，進而讓整體運算效能提昇。

在GeForce GTX 1660 Ti運算表現之下，同樣可對應遊玩120fps畫面更新率遊戲作品，另外也能對應更流暢的遊戲直播應用，本身也支援NVIDIA Ansel、NVIDIA Freestyle、NVIDIA Highlights等應用，藉此滿足更多遊戲創作應用需求，而配合GeForce Experience也能持續獲得功能或效能更新。

此次推出的GeForce GTX 1660 Ti，NVIDIA將與華碩、技嘉、微星、影馳在內顯示卡廠商合作OEM卡產品，建議售價將從279美元起跳，預計在2月22日起於全球市場上市。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》