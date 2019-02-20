亞太電信Gt TV+OVO電視盒 年假前夕熱賣千台銷售告捷

2019-02-20 16:39 聯合新聞網 台北訊



亞太電信Gt TV+OVO影視包，告別第四台絕佳選擇。圖／亞太電信提供 分享 facebook

亞太電信最受歡迎的加值服務【Gt TV】，擁有業界最多160台直播頻道，深獲商務人士、租屋的無殼蝸牛及小家庭喜愛；考量多數用戶住家普遍擁有電視機，為讓消費者於家中能輕鬆地將手機畫面投放至大螢幕觀賞各項影音內容，亞太電信年前特與國內電視盒大廠OVO合作，推出【Gt TV】+【OVO N1】機上盒影視包，只要NT$ 1,990元，內含【Gt TV】 90天序號卡，就可將OVO N1帶回家；而搭配365天序號卡也只要NT$ 2,890元，相當划算！影視包自推出以來，門市指名度極高，年節期間熱賣破千套！由於228連假即將來臨，來不及在新春期間享受【Gt TV】便利的消費者，一定要把握此次連假前夕趕緊入手。

亞太電信指出，有別於市場上其他的影音服務，【Gt TV】主打頻道直播服務，整合了包含新聞、體育、戲劇、娛樂、動漫、購物等內容，頻道組合包羅萬象。以運動賽事頻道為例，有職棒4大球團賽事、熱血職籃賽事及國際各知名賽事直播；在新聞頻道方面，除中天、民視外，東森及TVBS等也將陸續上架；而娛樂類型更是蒐羅了電影戲劇、知名綜藝節目如豬哥亮歌廳秀、流行+古典音樂頻道及小朋友最愛的兒童卡通節目，相較於目前市面上的隨選視訊（VOD）服務，【Gt TV】的影音內容更多更豐富，又可提供各不同年齡層用戶觀賞，特別適合需要掌握即時新聞的上班族、觀賞即時賽事的運動迷或家有幼兒的消費者。

【Gt TV】搭配機上盒的組合，直播頻道內容在家中可投放到大螢幕上，移動中則可透過手機或平板來觀賞，橫跨大、小屏的服務，讓消費者等同擁有一座行動第四台，花費卻不到傳統第四台的一半；未來同一帳號更將開放提供兩組終端同時使用並觀賞不同頻道，敬請期待。這麼棒的影視包，無論全國Gt智慧生活門市或網路門市均可申購；當然，不需要機上盒的消費者，仍可選擇月付NT$ 139元的【Gt TV】加值服務，歡迎蒞臨全國亞太電信Gt智慧生活門市參觀選購。