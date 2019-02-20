夏普更新機器人手機RoBoHoN 分別推出三種不同版本、加入更多應用

夏普在2015年推出，並且由Robi設計師高橋智隆操刀設計的機器人手機RoBoHoN，稍早再次推出全新版本，其中包含維持提供手機功能應用的SR-03M-Y版本，以及僅提供Wi-Fi連網功能的SR-04M-Y版本，另外也推行以坐姿型態呈現、以RoBoHoN Lite命名的精簡版SR-05M-Y。

分享 facebook

相比過去推行版本，新款RoBoHoN在外觀並沒有明顯改變，主要將胸前的銘牌從原本黑色耕改為橘色設計，而內建處理器規格則從原本Qualcomm Snapdragon 400升級為Snapdragon 430，但仍搭載2GB記憶體與16GB儲存容量，本身則提供LTE、3G或僅支援Wi-Fi連網版本，整體透過13組伺服步進馬達驅動，讓RoBoHoN可對應雙足行走，或是透過手部揮動呈現豐富姿態，本身則內建9軸感測元件、光感元件，以及800萬畫素相機，背面同樣搭載2.6吋螢幕，作業系統則是Android 8.1。

另外，夏普也提供僅支援坐姿型態，並且以RoBoHoN Lite命名的精簡版本，由於省卻行走功能，因此內建伺服步進馬達數量減少為7組，定位上有點類似過去同樣由機器人設計師高橋智隆操刀，由日本人工智慧技術研發公司UBIC，以及製造商Vstone合作推出的服務導向機器人Kibiro，主要作為接待、內容介紹或互動學習等應用。

實際功能方面，新款RoBoHoN支援透過eRemote mini配件，讓使用者可藉由聲控方式操作居家物聯網設備、智慧家電，並且增加居家駐守安全功能，而針對開發者則提供Roblick工具撰寫連網應用服務，並且與ACALL合作增加包含接待、設施指引等功能應用的企業版服務，並支援日文、英文、韓文、中文在內語言介面。

而跟Sony推出的新款機器狗aibo一樣，消費者購買新款RoBoHoN之外，同時必須訂閱RoBoHoN專屬服務COCORO PLAN。

新款RoBoHoN預計在2月18日起透過COCORO Store線上通路預訂，將在今年2月27日開放銷售，其中支援LTE、3G連網的SR-03M-Y版本建議售價為18萬日圓，而僅支援Wi-Fi連網功能的SR-04M-Y版本則為12萬日圓，以RoBoHoN Lite命名的精簡版SR-05M-Y僅以7萬9000日圓價格銷售。

配合新款RoBoHoN問世，夏普也將推出可隨身攜帶RoBoHoN的掛袋配件SR-CA05，並且針對僅能以坐姿呈現的RoBoHoN Lite提供專屬底座SR-DH02，以及RoBoHoN裝飾配件SR-CD07，建議售價分別為9800日圓、2600日圓與6500日圓。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》