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分析師郭明錤預測：新款Mac Pro即將問世、iPhone仍維持Lightning介面

2019-02-19 09:20楊又肇

轉任天風國際分析師郭明錤稍早在報告中指出蘋果在今年內可能更新產品，其中分別涵蓋新款iPhoneiPadMacBook Pro產品更新，同時也認為蘋果新款Mac Pro將會在今年內推出，而包含iPad mini、iPod touch也會在今年推出更新版本，先前始終未能上市的無線充電板配件AirPower，則會在今年上半年配合新款AirPods正式推出。此外，郭明錤也預期去年揭曉的新款Apple Watch series 4，其所搭載的心電圖 (ECG)量測繪製功能將會擴展到更多國家市場。

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根據郭明錤分析看法，預計今年下半年推出的新款iPhone，依然會維持推出6.5吋、5.8吋的OLED螢幕規格，以及一款6.1吋LCD螢幕規格設計，意味今年即將推出的新款iPhone將以去年推行機種為基礎，但預期在網路傳輸頻寬升級，並且採用持握感更好的霧面玻璃設計，另外也將加入雙向無線充電功能，讓使用者能透過iPhone幫其他同樣支援Qi無線充電裝置補充電力。

而在電池容量、Face ID應用，以及相機拍攝功能部分都會明顯提昇，其中更會加入三鏡頭規格設計，但有可能僅應用在高階機種。至於先前傳聞iPhone連接埠將改為USB-C的設計，郭明錤則認為今年推行新機依然會維持使用Lightning連接埠，暫時還不會跟進新款iPad Pro腳步。

在iPad系列機種更新方面，郭明錤僅認為現有9.7吋iPad將會更新採用10.2吋螢幕設計，另外則是推出新款iPad mini，另外也會再次推出新款iPod touch，而先前許久未能推出的無線充電板AirPower則會搭配新款AirPods在今年上半年推出，最快有可能會在春季發表會上亮相。

針對去年推出的Apple Watch series 4，郭明錤認為其所搭載的心電圖 (ECG)量測繪製功能將會擴展到更多國家市場。在此之前，其實就有不少消息指稱蘋果開始與更多地區的監管機構合作，希望能讓心電圖量測功能可在更多地區合法使用。

至於在Mac系列產品方面，郭明錤預期蘋果將會推出全新介於16吋至16.5吋螢幕規格的MacBook Pro，但不確定是否取代現有15吋板本機種，或是希望鎖定原本曾經推行的17吋機種所瞄準市場，而在13.3吋機種部分則預期增加支援32GB記憶體規格選項 (目前僅15吋版本可對應32GB記憶體規格)。

另外，先前蘋果透露準備推出更容易升級、擴充硬體配件的新款Mac Pro，預期也會在今年內正式推出，同時蘋果也準備推出自有品牌新款對應6K3K顯示解析度的31.5吋外接螢幕配件。

不過，在郭明錤的分析報告中似乎未提及HomePod產品更新，而市場先前傳聞蘋果可能推出的全罩式耳機產品似乎也未提到。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

郭明錤蘋果iPadiPhoneMacBook

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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