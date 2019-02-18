蘋果支援無線充電的小改款AirPods 可能近期推出、增黑色版本

相關消息指出，蘋果合作代工廠商英業達已經開始將新一代小改款AirPods進行出貨，預期近期內就會正式對外公布上市資訊，其中將包含黑色外觀版本，並且預期加入採用支援無線充電的收納盒設計。

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最早在2017年的秋季發表會與蘋果無線充電盤AirPower同步揭曉的小改款AirPods，原本預計在去年時候與AirPower一起出貨，但後續AirPower始終無法確認正式推出時程，導致新款AirPods也遲遲未能進入市場銷售。

而稍早有消息指出蘋果代工廠商英業達已經開始將新款AirPods進行出貨，意味蘋果有可能會在近期內對外宣布此項產品上市消息，但不確定是否計畫配合即將到來的春季發表會宣布，或是僅以新聞稿形式揭曉。

在先前說法中，也有看法認為蘋果將會在近期宣布過去始終未能正式出貨的AirPower上市消息，但目前蘋果方面似乎仍未準備公布具體推行時間。

就目前消息顯示，小改款的AirPods將維持現有設計外型與使用模式，但可能會將收納盒更改為支援無線充電設計，讓使用者可直接透過支援Qi規格的無線充電盤等配件補充電量，而建議售價預期姜維持199美元價格，但會額外增加黑色外觀版本，並且藉由全新塗層設計改善原本設計容易刮傷問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》