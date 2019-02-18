三星揭曉首款搭載Bixby 2.0、鎖定工作應用需求的中階平板Galaxy Tab S5e

趕在年度旗艦新機Galaxy S10系列手機發表之前，三星宣布推出旗下最薄、最輕的10吋平板裝置Galaxy Tab S5e，同時也是三星旗下第一款採用Bixby 2.0版本與Android 9.0 Pie作業系統版本的平板裝置。

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就背面外觀與蘋果新款iPad Pro有幾分相似，並且採用金屬材質設計的Galaxy Tab S5e來看，整體重量僅有400公克、同時厚度僅為5.1mm，成為三星有史以來最輕薄的10吋平板，同時也導入三星新版數位助理服務Bixby 2.0，更加入支援三星從Galaxy S8就開始搭載的DeX桌面操作介面。

而為了方便與手機搭配使用，Galaxy Tab S5e也支援皆直接接聽手機通話或簡訊內容的「Call & Message Continuity」功能，讓使用者搭配三星旗下手機產品時，可以直接在平板裝置上接通電話，或是觀看簡訊內容。類似功能，其實蘋果在新版iOS功能也加入可讓使用者透過iPad或Mac系列裝置接聽源自iPhone的通話及簡訊功能。

在硬體部分，Galaxy Tab S5e採用10吋、解析度為2560 x 1600的AMOLED螢幕，並且搭配四組AKG技術調教的擴音喇叭，處理器則採用Qualcomm先前揭曉的Snapdragon 670，並且提供4GB記憶體 + 64GB儲存容量，或是6GB記憶體 + 128GB儲存容量的配置規格，搭配microSD記憶卡則可額外擴充最高512GB儲存容量，電池容量則為7040mAh，支援USB PD快充技術，相機鏡頭則分別搭載1300萬畫素主相機與800萬畫素視訊鏡頭。

以Galaxy Tab S5e產品定位來看，其中英文字母「e」代表「essential」，僅以中階規格定位為主，因此建議售價僅設定在399美元，但並未加入支援S Pen手寫筆應用功能，不過依照使用需求推出搭載LTE連網版本，並且計畫在今年第二季推出Wi-Fi版本。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》