親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

女兒自白「我爸是鋼鐵人」被同學笑 父現身全校轟動

幼稚園就化妝！南韓美妝品瞄準小蘿莉 還行銷海外…

三星揭曉首款搭載Bixby 2.0、鎖定工作應用需求的中階平板Galaxy Tab S5e

2019-02-18 11:27楊又肇

趕在年度旗艦新機Galaxy S10系列手機發表之前，三星宣布推出旗下最薄、最輕的10吋平板裝置Galaxy Tab S5e，同時也是三星旗下第一款採用Bixby 2.0版本與Android 9.0 Pie作業系統版本的平板裝置。

分享

就背面外觀與蘋果新款iPad Pro有幾分相似，並且採用金屬材質設計的Galaxy Tab S5e來看，整體重量僅有400公克、同時厚度僅為5.1mm，成為三星有史以來最輕薄的10吋平板，同時也導入三星新版數位助理服務Bixby 2.0，更加入支援三星從Galaxy S8就開始搭載的DeX桌面操作介面。

而為了方便與手機搭配使用，Galaxy Tab S5e也支援皆直接接聽手機通話或簡訊內容的「Call & Message Continuity」功能，讓使用者搭配三星旗下手機產品時，可以直接在平板裝置上接通電話，或是觀看簡訊內容。類似功能，其實蘋果在新版iOS功能也加入可讓使用者透過iPad或Mac系列裝置接聽源自iPhone的通話及簡訊功能。

在硬體部分，Galaxy Tab S5e採用10吋、解析度為2560 x 1600的AMOLED螢幕，並且搭配四組AKG技術調教的擴音喇叭，處理器則採用Qualcomm先前揭曉的Snapdragon 670，並且提供4GB記憶體 + 64GB儲存容量，或是6GB記憶體 + 128GB儲存容量的配置規格，搭配microSD記憶卡則可額外擴充最高512GB儲存容量，電池容量則為7040mAh，支援USB PD快充技術，相機鏡頭則分別搭載1300萬畫素主相機與800萬畫素視訊鏡頭。

以Galaxy Tab S5e產品定位來看，其中英文字母「e」代表「essential」，僅以中階規格定位為主，因此建議售價僅設定在399美元，但並未加入支援S Pen手寫筆應用功能，不過依照使用需求推出搭載LTE連網版本，並且計畫在今年第二季推出Wi-Fi版本。

分享

分享

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星Galaxy Tab

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

蘋果支援無線充電的小改款AirPods 可能近期推出、增黑色版本

2019-02-18 11:30

三星app更新意外透露 Galaxy Watch Active在內智慧穿戴裝置外觀

2019-02-18 11:26

我房間裡終於裝壁掛了 JVC 40吋電視開箱

2019-02-17 22:13

富士揭曉X-T30輕巧機身設計 加入最高30fps連拍、全新臉部與眼部對焦功能

2019-02-17 15:33

Google重新調整Android Things發展重心 更聚焦在智慧喇叭與智慧顯示器

2019-02-15 10:04

Google將打造自有處理器 計畫於印度組建工程團隊

2019-02-15 09:56

Canon正式揭曉輕量款全片幅無反相機EOS RP

2019-02-15 09:35

擴展RF接環使用體驗 Canon宣布推出6款全新鏡頭

2019-02-15 09:34

簡單玩／採霧面簡化設計的新款Chromecast 支援5GHz頻段Wi-Fi讓連線更穩定

2019-02-14 11:07

微軟預告影片透露新一代HoloLens可能採用更輕巧機身設計

2019-02-14 09:47

微軟新智慧眼鏡 傳MWC亮相

2019-02-13 23:27

行動電源慎選！ 調查20款近半不合格

2019-02-13 13:49

行動電源抽檢 「額定電容量不足」消費者當冤大頭

2019-02-13 11:51

AMD以7nm製程打造的Navi架構顯示卡延至今年10月揭曉

2019-02-13 10:54

NCC公布26款不合格機上盒 違法販售最高處50萬罰金

2019-02-12 21:55

滑鼠、行動硬碟、筆電支架 也打促銷戰

2019-02-12 14:08

筆電需求湧現 電競、輕薄祭優惠搶市

2019-02-12 14:06

對外召募職缺證實Google著手研發新款智慧穿戴裝置

2019-02-11 15:09

Sony為aibo機器狗添加新玩具 透過骰子學習新互動模式

2019-02-10 08:28

消息指稱Canon準備推出輕量款全片幅無反相機EOS RP

2019-02-10 07:03

三星新款智慧手錶 傳名為Galaxy Watch Active

2019-02-09 07:28

三星可能進一步推出移除旋轉錶框功能的簡化版Galaxy Sport

2019-02-08 15:31

Zotac以全新Zbox Pro系列迷你PC打入工控、人工智慧、機器人等嵌入式應用市場

2019-02-07 18:30

開學季將報到 壓歲錢拿出來補貨通訊產品吧！

2019-02-07 12:00

紅包、壓歲錢、年終獎金紛紛到手 看看哪些3C值得入手？

2019-02-07 12:00

美軍買下大批「口袋裡的無人機」 提高軍隊環境監控力

2019-02-04 19:13

2499美元起跳，Panasonic確認旗下全片幅無反相機Lumix S1、S1R售價

2019-02-04 06:54

鎖定高階內容創作應用 Intel採28核心設計的處理器Xeon W-3175X正式推出

2019-02-02 07:35

德誼門市新年不打烊 Mac Book Pro祭教育價搶客

2019-02-01 16:00

因應西洋情人節準備來到 Razer將推出Quartz粉晶系列筆電等產品

2019-02-01 09:29

佛心來著！Apple直營店推全新50種好玩課程 全都免費

2019-01-31 16:25

加入全新定向技術 未來藍牙裝置定位準確度提昇至公分等級

2019-01-31 09:45

動眼看／換上NVIDIA GeForce RTX 20系列顯示卡的ROG Zephyrus S

2019-01-30 10:21

動眼看／本身是台2 in 1裝置，但也能成為AiO使用的ROG Mothership

2019-01-30 10:15

iPhone全95折！燦坤一日限定 促銷眾多蘋果商品

2019-01-29 15:45

抽檢市售桌上型喇叭 消基會：三成商品不符規定

2019-01-29 15:04

微軟數位助理服務Cortana也能透過華為手機、智慧喇叭召喚

2019-01-29 10:43

擴展更多應用場景 Google Home與智慧顯示器將加入即時翻譯功能

2019-01-29 10:06

Canon推新大圖輸出機 結合尖端列印技術及新式彩色墨水

2019-01-28 17:26
看更多

熱門文章

這三位哪個是真人？歡迎來到AI能騙過肉眼的時代

2019-02-17 20:39

我房間裡終於裝壁掛了 JVC 40吋電視開箱

2019-02-17 22:13

小米手機9確認搭載更窄邊框設計、導入螢幕下指紋辨識、S855處理器

2019-02-17 15:50

蘋果雇用前微軟老將 瞄準智慧家居

2019-02-17 18:35

富士揭曉X-T30輕巧機身設計 加入最高30fps連拍、全新臉部與眼部對焦功能

2019-02-17 15:33

拉抬銷售表現 傳蘋果將在2月底前於中國市場推出紅色款iPhone XS

2019-02-17 15:49

Tesla正式介紹「狗狗模式」 讓主人更放心短暫將寵物安全留置車內

2019-02-17 15:35

擴展教育市場或企業應用 Google計畫在Chrome OS加入虛擬桌面功能

2019-02-17 15:50

華為說明更多軟體服務準備登台 P30系列新機預計較晚引進

2019-02-17 15:30

iPhone新機受關注 傳雙向無線充電再升級

2019-02-18 11:19

蘋果支援無線充電的小改款AirPods 可能近期推出、增黑色版本

2019-02-18 11:30

紅米未來將推出搭載Snapdragon 855處理器的高階旗艦機種

2019-02-18 11:33

為旗艦新機準備 三星在美啟用三家全新旗艦體驗館

2019-02-18 11:31

三星app更新意外透露 Galaxy Watch Active在內智慧穿戴裝置外觀

2019-02-18 11:26

三星揭曉首款搭載Bixby 2.0、鎖定工作應用需求的中階平板Galaxy Tab S5e

2019-02-18 11:27

LG第一款支援5G連網手機實際為V50 ThinQ？ 可能推行時間為下半年

2019-02-18 11:35

Google釋出ARCore 1.7版本 加強人臉虛擬影像應用、簡化內容設計難度

2019-02-18 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top