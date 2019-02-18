三星app更新意外透露 Galaxy Watch Active在內智慧穿戴裝置外觀

除了預計揭曉10週年旗艦手機Galaxy S10系列，以及旗下第一款螢幕可凹折的手機產品Galaxy F，三星基本上也準備揭曉新款智慧穿戴裝置。而從稍早更新的Galaxy Wearable (前身為Samsung Gear)專屬app內容顯示，三星接下來即將揭曉的新款智慧穿戴裝置確實包含Galaxy Watch Active、Galaxy Fit與Galaxy Fit e，以及新款真無線藍牙耳機Galaxy Buds。

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在新版Galaxy Wearable app更新內容顯示，三星確實將推出名為Galaxy Watch Active的新款智慧手錶，以及新款智慧手環Galaxy Fit與Galaxy Fit e，以及新款真無線藍牙耳機Galaxy Buds。

Galaxy Watch Active可能就是更早之前傳聞的Galaxy Sport，將成為Galaxy Watch更偏向運動使用需求的智慧手錶，其中取消轉環操作介面，僅以點按等觸控操作模式使用，其中分別內建GPS、NFC、心率感測元件，以及內建麥克風、擴音孔與LTE連接功能，另外搭配實體按鍵對應返回與選單呼叫功能，但似乎仍未跟進搭載心電圖量測功能。

另外規格部分，則包含具備Always on顯示功能、Bixby數位助理服務，並且支援Samsung Health、Samsung Pay與防水機能，另外也對應手套操作功能，本身也同樣提供多種配色選項。

而Galaxy Fit應該就試過去曾經推行的Gear Fit後繼產品，並且跟進Galaxy Watch的命名方式，藉此讓產品更聚焦在Galaxy品牌名稱。而以Galaxy Fit E為稱的變種版本，暫時還無法確定是否意味搭載eSIM功能，或是進一步搭載ECG心電圖量測功能。

無論是Galaxy Fit或Galaxy Fit E，兩款健康手環均提供黑色、銀色、黃色與白色四款配色款式，另外均搭對應Bluetooth 5.0連接功能。

至於新款無線耳機產品Galaxy Buds，則預計成為先前推出的Gear IconX後繼產品，除了支援Bluetooth 5.0連接功能，更將支援8GB儲存容量。如果沒意外的話，Galaxy Buds也會支援三星數位助理服務Bixby。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》