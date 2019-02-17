親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

太勵志！「星光」歌手星路浮沉 十年後被Google錄取

韓國瑜幫謝龍介站台！萬名鄉親大喊總統好

富士揭曉X-T30輕巧機身設計 加入最高30fps連拍、全新臉部與眼部對焦功能

2019-02-17 15:33楊又肇

富士稍早宣布推出X-T20後繼機種X-T30，標榜採用更輕巧機身，並且加入臉部與眼部對焦功能，最高更可對應30fps連拍速度表現。

分享

此次推出的X-T30，同樣鎖定輕巧機身使用需求，分別搭載2610萬畫素X-Trans CMOS 4感光元件、X-Processor 4影像處理器，基本上對應8fps連拍速度表現，但在電子快門運作下則可對應高達30fps連拍表現，另外也支援臉部與眼部對焦功能，富士標榜可對應更細小的臉部識別對焦效果。

不過，在動態錄影功能方面則僅支援4K 30p 8-bit 4:2:0，以及200MBps位元率的影片內容，但可藉由HDMI連接埠輸出10-bit 4:2:2格式影片。

分享

至於操作藉則包含上方三組功能轉盤、可掀式螢幕等介面設計，背面也搭載可調整對焦位置的控制桿，本身則改為USB Type-C連接埠，另外也能藉由2.5mm連接孔使用外接麥克風收音。

X-T30將推出全黑與黑/銀配色，另外也將推出特殊的碳灰配色版本，單機身售價為899美元，並且將同步推出搭配XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ變焦鏡頭的同捆組，建議售價則為999美元，另外也會推出搭配XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS鏡頭的同捆組合，建議售價將是1299美元，預計將會在今年3月底開放銷售，台灣地區也計畫引進銷售。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

Google重新調整Android Things發展重心 更聚焦在智慧喇叭與智慧顯示器

2019-02-15 10:04

Google將打造自有處理器 計畫於印度組建工程團隊

2019-02-15 09:56

Canon正式揭曉輕量款全片幅無反相機EOS RP

2019-02-15 09:35

擴展RF接環使用體驗 Canon宣布推出6款全新鏡頭

2019-02-15 09:34

簡單玩／採霧面簡化設計的新款Chromecast 支援5GHz頻段Wi-Fi讓連線更穩定

2019-02-14 11:07

微軟預告影片透露新一代HoloLens可能採用更輕巧機身設計

2019-02-14 09:47

微軟新智慧眼鏡 傳MWC亮相

2019-02-13 23:27

行動電源慎選！ 調查20款近半不合格

2019-02-13 13:49

行動電源抽檢 「額定電容量不足」消費者當冤大頭

2019-02-13 11:51

AMD以7nm製程打造的Navi架構顯示卡延至今年10月揭曉

2019-02-13 10:54

NCC公布26款不合格機上盒 違法販售最高處50萬罰金

2019-02-12 21:55

滑鼠、行動硬碟、筆電支架 也打促銷戰

2019-02-12 14:08

筆電需求湧現 電競、輕薄祭優惠搶市

2019-02-12 14:06

對外召募職缺證實Google著手研發新款智慧穿戴裝置

2019-02-11 15:09

Sony為aibo機器狗添加新玩具 透過骰子學習新互動模式

2019-02-10 08:28

消息指稱Canon準備推出輕量款全片幅無反相機EOS RP

2019-02-10 07:03

三星新款智慧手錶 傳名為Galaxy Watch Active

2019-02-09 07:28

三星可能進一步推出移除旋轉錶框功能的簡化版Galaxy Sport

2019-02-08 15:31

Zotac以全新Zbox Pro系列迷你PC打入工控、人工智慧、機器人等嵌入式應用市場

2019-02-07 18:30

開學季將報到 壓歲錢拿出來補貨通訊產品吧！

2019-02-07 12:00

紅包、壓歲錢、年終獎金紛紛到手 看看哪些3C值得入手？

2019-02-07 12:00

美軍買下大批「口袋裡的無人機」 提高軍隊環境監控力

2019-02-04 19:13

2499美元起跳，Panasonic確認旗下全片幅無反相機Lumix S1、S1R售價

2019-02-04 06:54

鎖定高階內容創作應用 Intel採28核心設計的處理器Xeon W-3175X正式推出

2019-02-02 07:35

德誼門市新年不打烊 Mac Book Pro祭教育價搶客

2019-02-01 16:00

因應西洋情人節準備來到 Razer將推出Quartz粉晶系列筆電等產品

2019-02-01 09:29

佛心來著！Apple直營店推全新50種好玩課程 全都免費

2019-01-31 16:25

加入全新定向技術 未來藍牙裝置定位準確度提昇至公分等級

2019-01-31 09:45

動眼看／換上NVIDIA GeForce RTX 20系列顯示卡的ROG Zephyrus S

2019-01-30 10:21

動眼看／本身是台2 in 1裝置，但也能成為AiO使用的ROG Mothership

2019-01-30 10:15

iPhone全95折！燦坤一日限定 促銷眾多蘋果商品

2019-01-29 15:45

抽檢市售桌上型喇叭 消基會：三成商品不符規定

2019-01-29 15:04

微軟數位助理服務Cortana也能透過華為手機、智慧喇叭召喚

2019-01-29 10:43

擴展更多應用場景 Google Home與智慧顯示器將加入即時翻譯功能

2019-01-29 10:06

Canon推新大圖輸出機 結合尖端列印技術及新式彩色墨水

2019-01-28 17:26

除了Galaxy S10 三星計畫同步揭曉新款Galaxy Fit健康手環與Galaxy Buds無線耳機

2019-01-28 09:17

日本賣場出現行動電源拋售潮！Sony 5000mAh僅110元

2019-01-27 19:57

MOD推Netflix隨享方案 免換電視一鍵在大螢幕看美劇

2019-01-27 19:19

百貨門市買省更多！德誼數位蘋果商品新春優惠再加碼

2019-01-27 17:50
看更多

熱門文章

科技點燈就靠它 HTC U12+客製版邀豬寶、熊讚齊賣萌

2019-02-17 00:47

三星下週發S10新機 不只有3款，還有折疊螢幕？！

2019-02-17 00:02

宏達電參與台北燈節 U12+推出TAIPEI TWINKLE版

2019-02-17 11:02

小米手機9確認搭載更窄邊框設計、導入螢幕下指紋辨識、S855處理器

2019-02-17 15:50

富士揭曉X-T30輕巧機身設計 加入最高30fps連拍、全新臉部與眼部對焦功能

2019-02-17 15:33

Tesla正式介紹「狗狗模式」 讓主人更放心短暫將寵物安全留置車內

2019-02-17 15:35

華為說明更多軟體服務準備登台 P30系列新機預計較晚引進

2019-02-17 15:30

拉抬銷售表現 傳蘋果將在2月底前於中國市場推出紅色款iPhone XS

2019-02-17 15:49

擴展教育市場或企業應用 Google計畫在Chrome OS加入虛擬桌面功能

2019-02-17 15:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top