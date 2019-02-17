富士揭曉X-T30輕巧機身設計 加入最高30fps連拍、全新臉部與眼部對焦功能

富士稍早宣布推出X-T20後繼機種X-T30，標榜採用更輕巧機身，並且加入臉部與眼部對焦功能，最高更可對應30fps連拍速度表現。

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此次推出的X-T30，同樣鎖定輕巧機身使用需求，分別搭載2610萬畫素X-Trans CMOS 4感光元件、X-Processor 4影像處理器，基本上對應8fps連拍速度表現，但在電子快門運作下則可對應高達30fps連拍表現，另外也支援臉部與眼部對焦功能，富士標榜可對應更細小的臉部識別對焦效果。

不過，在動態錄影功能方面則僅支援4K 30p 8-bit 4:2:0，以及200MBps位元率的影片內容，但可藉由HDMI連接埠輸出10-bit 4:2:2格式影片。

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至於操作藉則包含上方三組功能轉盤、可掀式螢幕等介面設計，背面也搭載可調整對焦位置的控制桿，本身則改為USB Type-C連接埠，另外也能藉由2.5mm連接孔使用外接麥克風收音。

X-T30將推出全黑與黑/銀配色，另外也將推出特殊的碳灰配色版本，單機身售價為899美元，並且將同步推出搭配XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ變焦鏡頭的同捆組，建議售價則為999美元，另外也會推出搭配XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS鏡頭的同捆組合，建議售價將是1299美元，預計將會在今年3月底開放銷售，台灣地區也計畫引進銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》