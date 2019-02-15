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擴展RF接環使用體驗 Canon宣布推出6款全新鏡頭

2019-02-15 09:34楊又肇

除了揭曉輕量等級的EOS RP，Canon也同步揭曉可與EOS R共用的RF接環系列新鏡頭，分別包含超高倍變焦鏡RF 24-240mm F4-6.3 IS USM、傳統f/2.8光圈大三元鏡RF 15-35mm F2.8 L IS USM、 RF 24-70mm F2.8 L IS USM，以及RF 70-200mm F2.8 L IS USM，而在85mm焦段的大光圈定焦鏡則分別推出RF 85mm F1.2 L USM與RF 85mm F1.2 L USM DS兩種規格，其中後者主要加入柔焦表現效果，藉此強化人像拍攝表現。

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除了此次揭曉6款新鏡頭，Canon還預告接下來將會持續擴展更多RF接環鏡頭群，但也強調消費者仍可藉由轉接環使用現有EF鏡頭群，說明EOS R系列機種並不會因為鏡頭群選擇較少，導致拍攝使用表現受限。

相比Sony過往在全片幅無反機種推行新款鏡頭的速度相對較緩慢，Canon從去年宣布推出旗下首款全片幅無反機種EOS R時，就強調能以原廠打造的RF接環轉接配件使用既有EF接環鏡頭群，即便透過轉接使用模式會面臨鏡頭法蘭距、對焦速度等使用差異，但至少相比Sony透過第三方廠商製作的轉接環使用其他廠商提供鏡頭群的情況會有更高相容優勢，加上Canon過去在EF接環鏡頭群的選擇也相對較為充足，同時在價位選擇也有更大彈性。

加上Canon此次宣布新增6款RF接環鏡頭群，更讓採用RF接環的EOS R、EOS RP能有更多選擇，而新推出的EOS RP也能進一步吸引不同消費族群使用者青睞，對於Canon在全片幅無反機種市場競爭可以增加不少優勢。

此次推出的6款新鏡頭中，分別涵蓋高倍率旅遊鏡，以及涵蓋大三元使用需求、針對RF接環使用模式最佳化的廣角變焦鏡、標準變焦鏡、遠距變焦鏡，另外也針對人像拍攝需求推出兩款中長焦段定焦鏡，其中一款更加入全新鍍膜達成柔焦效果，藉此實現更好的人像拍攝表現。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Canon全片幅數位相機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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