親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

再戰公投！黃士修宣布以核養綠公投二部曲正式啟動

華航罷工落幕勞資雙贏？旅客輸了 還出現「收割大軍」

Canon正式揭曉輕量款全片幅無反相機EOS RP

2019-02-15 09:35楊又肇

先前有消息指稱即將推出的Canon輕量款全片幅無反相機EOS RP，稍早正式對外揭曉，預計將以16萬5000日圓價格推出，將於今年3月在日本市場推出，而香港地區則將在2月19日開放預購，最快在2月27日就會率先推出。

分享

以EOS RP的定位來看，幾乎就像Canon當年宣布推出EOS 6D的情況，讓全片幅機種價位變得更加親民，而此次推出的EOS RP預期也是希望能讓全片幅規格的無反機種更貼近一般消費市場需求，藉此迎戰目前幾乎由Sony主導的全片幅無反機種市場。

就規格來看EOS RP採用有效畫素較低的2620萬畫素35mm全片幅感光元件，本身同樣搭載DIGIC 8影像處理器與雙像素對焦技術，但僅對應-5EV低光對焦，同時定點對焦連拍速度降為5fps，動態對焦連拍速度則降至4fps，機身則採用鎂鋁合金支架與工業用塑膠複合設計，與EOS R採全鎂鋁合金設計明顯不同，並且採用低價結構設計的RF接環，分別對應ISO 100-40000感光值範圍，並且可上下擴展至ISO 50-102400，支援4K 24P、Full HD 60P錄影規格，透過HDMI連接埠則可輸出4:2:2 8bit影像資訊。

另外，EOS RP將加入眼部自動對焦功能，未來也將透過韌體更新讓EOS R同樣支援此項功能。

分享

分享

分享

而機身設計也相比EOS R較為輕便，並且加入可外掀使用觸控螢幕，而電子觀景窗的放大倍率也比EOS R的0.76倍略低，僅為0.7倍，搭配LP-E17電池規格約可對應210張拍攝 (透過電子觀景窗)或250張拍攝 (透過LCD螢幕)，儲存媒介則使用SDXC記憶卡，並且支援USB Type-C連接埠充電。

建議售價部分，EOS RP將以16萬5000日圓上市銷售，另外將推出搭配RF 35mm F1.8 STM鏡頭組合，建議售價為21萬9500日圓。為了配合男性用戶使用需求，Canon也將針對EOS RP推出可增加握感的擴充握把配件，但本身並不具備電池擴充功能。

日本地區預計將在今年3月推出，並且將推出限量7000組的套組，其中包含具備控制環介面的EF轉RF接環配件EF-EOS R，建議售價將是18萬5000日圓。另外，日本地區也將推出限量5000組的香檳金配色限定版。

至於香港地區則將在2月19日開放預購，最快將在2月27日開放銷售，預期台灣地區也會在近期內揭曉銷售消息。

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

全片幅Canon相機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

簡單玩／採霧面簡化設計的新款Chromecast 支援5GHz頻段Wi-Fi讓連線更穩定

2019-02-14 11:07

擴展RF接環使用體驗 Canon宣布推出6款全新鏡頭

2019-02-15 09:34

微軟預告影片透露新一代HoloLens可能採用更輕巧機身設計

2019-02-14 09:47

微軟新智慧眼鏡 傳MWC亮相

2019-02-13 23:27

行動電源慎選！ 調查20款近半不合格

2019-02-13 13:49

行動電源抽檢 「額定電容量不足」消費者當冤大頭

2019-02-13 11:51

AMD以7nm製程打造的Navi架構顯示卡延至今年10月揭曉

2019-02-13 10:54

NCC公布26款不合格機上盒 違法販售最高處50萬罰金

2019-02-12 21:55

滑鼠、行動硬碟、筆電支架 也打促銷戰

2019-02-12 14:08

筆電需求湧現 電競、輕薄祭優惠搶市

2019-02-12 14:06

對外召募職缺證實Google著手研發新款智慧穿戴裝置

2019-02-11 15:09

Sony為aibo機器狗添加新玩具 透過骰子學習新互動模式

2019-02-10 08:28

消息指稱Canon準備推出輕量款全片幅無反相機EOS RP

2019-02-10 07:03

三星新款智慧手錶 傳名為Galaxy Watch Active

2019-02-09 07:28

三星可能進一步推出移除旋轉錶框功能的簡化版Galaxy Sport

2019-02-08 15:31

Zotac以全新Zbox Pro系列迷你PC打入工控、人工智慧、機器人等嵌入式應用市場

2019-02-07 18:30

開學季將報到 壓歲錢拿出來補貨通訊產品吧！

2019-02-07 12:00

紅包、壓歲錢、年終獎金紛紛到手 看看哪些3C值得入手？

2019-02-07 12:00

美軍買下大批「口袋裡的無人機」 提高軍隊環境監控力

2019-02-04 19:13

2499美元起跳，Panasonic確認旗下全片幅無反相機Lumix S1、S1R售價

2019-02-04 06:54

鎖定高階內容創作應用 Intel採28核心設計的處理器Xeon W-3175X正式推出

2019-02-02 07:35

德誼門市新年不打烊 Mac Book Pro祭教育價搶客

2019-02-01 16:00

因應西洋情人節準備來到 Razer將推出Quartz粉晶系列筆電等產品

2019-02-01 09:29

佛心來著！Apple直營店推全新50種好玩課程 全都免費

2019-01-31 16:25

加入全新定向技術 未來藍牙裝置定位準確度提昇至公分等級

2019-01-31 09:45

動眼看／換上NVIDIA GeForce RTX 20系列顯示卡的ROG Zephyrus S

2019-01-30 10:21

動眼看／本身是台2 in 1裝置，但也能成為AiO使用的ROG Mothership

2019-01-30 10:15

iPhone全95折！燦坤一日限定 促銷眾多蘋果商品

2019-01-29 15:45

抽檢市售桌上型喇叭 消基會：三成商品不符規定

2019-01-29 15:04

微軟數位助理服務Cortana也能透過華為手機、智慧喇叭召喚

2019-01-29 10:43

擴展更多應用場景 Google Home與智慧顯示器將加入即時翻譯功能

2019-01-29 10:06

Canon推新大圖輸出機 結合尖端列印技術及新式彩色墨水

2019-01-28 17:26

除了Galaxy S10 三星計畫同步揭曉新款Galaxy Fit健康手環與Galaxy Buds無線耳機

2019-01-28 09:17

日本賣場出現行動電源拋售潮！Sony 5000mAh僅110元

2019-01-27 19:57

MOD推Netflix隨享方案 免換電視一鍵在大螢幕看美劇

2019-01-27 19:19

百貨門市買省更多！德誼數位蘋果商品新春優惠再加碼

2019-01-27 17:50

蘋果將推出至少7款全新iPad機種 或含新款iPad mini

2019-01-27 13:40

AirPods 2新功能曝光 可望今年問世

2019-01-26 14:43

D-Link推出可自動偵測家中是否淹水的物聯網設備 支援Google ASsistant連動

2019-01-25 15:02
看更多

熱門文章

遠傳電信低資費快閃搶市占 限速399吃到飽

2019-02-14 12:42

三星法國官網證實即將揭曉新機就是Galaxy S10e、S10與S10+

2019-02-14 10:53

鑽蘋果漏洞 第三方應用程式業者提供破解版App

2019-02-14 22:03

何時引進紅米Note 7？小米台灣：3月後

2019-02-14 12:41

簡單玩／採霧面簡化設計的新款Chromecast 支援5GHz頻段Wi-Fi讓連線更穩定

2019-02-14 11:07

長達2天續航表現 性能與電力怪獸ZenFone Max Pro (M2)在台上市

2019-02-14 15:40

好看又能打！代號「戰鬥天使」的小米手機9將於2/20亮相

2019-02-14 12:44

微軟預告影片透露新一代HoloLens可能採用更輕巧機身設計

2019-02-14 09:47

三星確認將在Unpacked活動 同步揭曉螢幕可凹折手機產品

2019-02-14 10:05

動手玩／小幅度升級、使用體驗提昇的ZenFone Max Pro (M2)

2019-02-14 15:39

vivo悄悄啟用全新子品牌iQOO 可能鎖定更親民價位或年輕用戶族群

2019-02-14 10:45

蘋果傳在下月25日發布影音與新聞訂閱服務

2019-02-14 09:41

《薩爾達傳說 織夢島》將於2019年重新推出Nintendo Switch平台版本

2019-02-15 08:56

高解析化《FF IX》登上Nintendo E-Shop 《FF IX》將於3/26跟進上架

2019-02-15 09:00

《超級瑪利歐創作家2》揭曉 玩家可以再次發揮關卡設計創意

2019-02-15 09:08

玩家扮演教師帶領學生前往戰場 任天堂確認《聖火降魔錄 風花雪月》將於7/26上市

2019-02-15 09:03

加入中文、更多內容 《勇者鬥惡龍XI 尋覓逝去的時光 S》以強化形式移植Switch平台

2019-02-15 09:09

白金工作室完全新作、桂正和擔任角色設定 《星際鏈鎖》預計8/30登上Nintendo Switch

2019-02-15 09:09

Canon正式揭曉輕量款全片幅無反相機EOS RP

2019-02-15 09:35

《刺客教條3 重製版》確認登上Nintendo Switch平台 5/21推出

2019-02-15 08:58

《符文工廠》系列新作登上Switch 《哆啦A夢 牧場物語》同步揭曉

2019-02-15 08:55

擴展RF接環使用體驗 Canon宣布推出6款全新鏡頭

2019-02-15 09:34

哪款App在中國蘋果商店最火爆？習大大語錄打敗抖音

2019-02-14 16:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top