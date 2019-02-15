Canon正式揭曉輕量款全片幅無反相機EOS RP

先前有消息指稱即將推出的Canon輕量款全片幅無反相機EOS RP，稍早正式對外揭曉，預計將以16萬5000日圓價格推出，將於今年3月在日本市場推出，而香港地區則將在2月19日開放預購，最快在2月27日就會率先推出。

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以EOS RP的定位來看，幾乎就像Canon當年宣布推出EOS 6D的情況，讓全片幅機種價位變得更加親民，而此次推出的EOS RP預期也是希望能讓全片幅規格的無反機種更貼近一般消費市場需求，藉此迎戰目前幾乎由Sony主導的全片幅無反機種市場。

就規格來看EOS RP採用有效畫素較低的2620萬畫素35mm全片幅感光元件，本身同樣搭載DIGIC 8影像處理器與雙像素對焦技術，但僅對應-5EV低光對焦，同時定點對焦連拍速度降為5fps，動態對焦連拍速度則降至4fps，機身則採用鎂鋁合金支架與工業用塑膠複合設計，與EOS R採全鎂鋁合金設計明顯不同，並且採用低價結構設計的RF接環，分別對應ISO 100-40000感光值範圍，並且可上下擴展至ISO 50-102400，支援4K 24P、Full HD 60P錄影規格，透過HDMI連接埠則可輸出4:2:2 8bit影像資訊。

另外，EOS RP將加入眼部自動對焦功能，未來也將透過韌體更新讓EOS R同樣支援此項功能。

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而機身設計也相比EOS R較為輕便，並且加入可外掀使用觸控螢幕，而電子觀景窗的放大倍率也比EOS R的0.76倍略低，僅為0.7倍，搭配LP-E17電池規格約可對應210張拍攝 (透過電子觀景窗)或250張拍攝 (透過LCD螢幕)，儲存媒介則使用SDXC記憶卡，並且支援USB Type-C連接埠充電。

建議售價部分，EOS RP將以16萬5000日圓上市銷售，另外將推出搭配RF 35mm F1.8 STM鏡頭組合，建議售價為21萬9500日圓。為了配合男性用戶使用需求，Canon也將針對EOS RP推出可增加握感的擴充握把配件，但本身並不具備電池擴充功能。

日本地區預計將在今年3月推出，並且將推出限量7000組的套組，其中包含具備控制環介面的EF轉RF接環配件EF-EOS R，建議售價將是18萬5000日圓。另外，日本地區也將推出限量5000組的香檳金配色限定版。

至於香港地區則將在2月19日開放預購，最快將在2月27日開放銷售，預期台灣地區也會在近期內揭曉銷售消息。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》