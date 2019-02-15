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Google重新調整Android Things發展重心 更聚焦在智慧喇叭與智慧顯示器

2019-02-15 10:04楊又肇

2016年從Project Brillo轉變為Android Things後，Google原本是將Android Things定調為所有可連網裝置應用平台，但稍早則是確認未來將把Android Things發展重心聚焦在智慧喇叭與智慧顯示器設備

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雖然過去將Android Things定調為所有可連網裝置應用平台，但考量近年許多合作夥伴將主力聚焦在智慧喇叭與智慧顯示器，因此Google也索性將Android Things應用主軸放在這兩類產品。

不過，雖然Google重新調整Android Things應用主軸，但並不代表未來硬體廠商不能將Android Things套用在其他硬體裝置，例如先前應用在Raspberry Pi裝置的設計模式，原則上還是可以持續使用，只是Google將會更著重於智慧喇叭與智慧顯示器裝置設計應用。

至於今年在CES 2019期間展示應用Google Assistant Connect設計的連網裝置，則是更傾向應用Google Assistant與背後連動雲端服務的設計模式，更偏向並非搭載完整可獨立運算的使用情境，比較像可佈署在終端提供使用的「開關」設備。

而Android Things與Android平台應用差別，則在於前者比較偏向可連網、可獨立運作，但整體耗電、使用網路頻寬相對較小，而後者則是著重於手機、平板，或是運算量較大的應用設備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GoogleAndroid

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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