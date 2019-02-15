Google將打造自有處理器 計畫於印度組建工程團隊

Google投入自有處理器設計，其實從2015年開始就有消息傳出，同時後續更自行打造對應雲算運算、深度學習等應用的TPU設計，並且在2017年招攬前蘋果處理器設計師Manu Gulati加盟，而稍早宣布在印度班加羅爾組建工程團隊，預期打造自有處理器產品。

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雖然在Pixel系列手機產品持續與Qualcomm合作，但在影像視覺技術應用部分則是採用Intel旗下Movidius所打造VPU設計，未來若Google希望在Pixel系列手機產品做出更大差異化，比照蘋果、華為、三星在內品牌自行投入處理器設計，似乎也是必然發展方向。

目前Google在班加羅爾招募職缺包含SoC RTL、ASIC在內工程技術需求，同時也可能進一步從Qualcomm、Intel、NVIDIA等晶片廠商挖角人才。

一般而言，藉由客製化設計的處理器更能反應軟硬體整合效能表現，從蘋果自行投入處理器設計，配合自行設計的iOS作業系統，便可讓iPhone或iPad裝置執行效率有更流暢表現，同時也能有更高系統運作掌控權，而非必須配合特定硬體設計需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》