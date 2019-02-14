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簡單玩／採霧面簡化設計的新款Chromecast 支援5GHz頻段Wi-Fi讓連線更穩定

2019-02-14 11:07楊又肇

去年已經在美國地區上市，同時也在紐約發表會上展示白色款式的新款Chromecast，日前已經宣布在台灣地區推出，而筆者也在日前取得實際產品，透過簡單動手玩與先前在台推行版本做比較。

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新款Chromecast其實整體使用模式，與過往推出的Chromecast產品相仿，而去年更新版本則是換上更簡潔的全新外觀設計，在美國地區更額外推出白色款式，但台灣地區目前僅引進黑色款式。至於價格方面，新款Chromecast在美國地區建議售價維持35美元，台灣地區售價則為新台幣1445元。

整體規格與使用模式雖然與過往推出的Chromecast相同，一樣藉由HDMI與電視連接，若電視的HDMI連接埠採1.4版本設計則可直接供電運作，否則就必須透過micro USB連接額外供電才能使用，外觀部分則是進一步做了簡化，僅以霧面外表搭配「G」字標誌呈現，而背面原本採可磁吸固定線材的設計，在新款Chromecast則是取消。

其他不同部分，新款Chromecast額外增加支援5GHz頻段的Wi-Fi連接功能，藉此增加連接使用彈性，並且能藉由5GHz頻段確保網路遠距離連接品質，不過最高對應解析度能僅對應1080P，若使用者希望投放原生4K解析度內容的話，目前仍僅有2016年推出的Chromecast Ultra支援，但台灣地區現階段尚未引進。

新款Chromecast盒裝
新款Chromecast盒裝
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新款Chromecast盒裝所有配件，外觀則改為霧面簡化設計
新款Chromecast盒裝所有配件，外觀則改為霧面簡化設計
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若電視搭載的HDMI仍為1.3版本以前設計，就必須額外透過micro USB連接...
若電視搭載的HDMI仍為1.3版本以前設計，就必須額外透過micro USB連接外部供電，藉此確保運作電力充足
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至於設定方式，同樣是透過Android平台或iOS平台的Google Home app進行設定，另外也支援透過Chrome瀏覽器進行設定，方便使用者快速透過各類裝置設定新款Chromecast，並且快速投放影音內容進行體驗。

在功能部分，新款Chromecast同樣支援超過2000種Android或iOS平台app使用，其中包含Netflix、Spotify、Google Play Movie & TV、hulu、YouTube、HBO NOW、Showtime、Facebook、Google Photos、CBS、Sling等服務，而台灣地區也支援myVideo影音、KKTV、KKBOX、friDay影音、YouTube、Google Play電影、NETFLIX、CATCHPLAY影音、Facebook Watch，以及Spotify在內服務。

另外，若app本身直接支援Chromecast投放功能的話，也能直接透過Chromecast將內容投放至電視螢幕呈現，例如新版Chrome瀏覽器本身即可搭配連接Chromecast的電視投放網頁內容，而部分Android或對應Chrome瀏覽器的遊戲內容也能藉由Chromecast投放至大螢幕上遊玩。

而在投放過程，使用者依然可以切換不同app進行操作，並不會因此讓投放內容中斷播放，但部分app投放模式可能因為採鏡像方式，例如透過Chrome瀏覽器投放網頁內容時，可能僅能以鏡像方式投放內容。

除此之外，在未進行播放串流內容時，新款Chromecast一樣也會自動投放使用者個人存放在Google Photos內的照片，並且自動略過模糊不清或重複影像。此外，使用者也能將Chromecast與家中多個支援Chromecast音響設定為同一群組，藉此在家裡任何角落同步串流播放音樂內容。

與先前推出的Chromecast (右)外觀比較
與先前推出的Chromecast (右)外觀比較
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舊款Chromecast (左)線材可透過磁吸方式固定，新款則取消此項設計
舊款Chromecast (左)線材可透過磁吸方式固定，新款則取消此項設計
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與電視連接，若無法直接透過HDMI提供充足運作電力時，就必須額外透過micro ...
與電視連接，若無法直接透過HDMI提供充足運作電力時，就必須額外透過micro USB連接更多電力
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第一次啟動時會顯示要求下載應用程式，使用者基本上透過Google Home ap...
第一次啟動時會顯示要求下載應用程式，使用者基本上透過Google Home app按照說明操作即可完成設定
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透過Google Home app開始設定
透過Google Home app開始設定
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配合螢幕顯示資訊確認設定相同一組Chromecast
配合螢幕顯示資訊確認設定相同一組Chromecast
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依照Google Home app內指示進行設定，此次新款Chromecast加...
依照Google Home app內指示進行設定，此次新款Chromecast加入支援Wi-Fi 5GHz頻段，可對應距離更長、更穩定的連接效果
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完成設定後，即可開始配對連接
完成設定後，即可開始配對連接
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完成設定時，Google Home app也會提示如何使用
完成設定時，Google Home app也會提示如何使用
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當app內容投放到電視螢幕時，即可透過手機控制播放進度、音量大小
當app內容投放到電視螢幕時，即可透過手機控制播放進度、音量大小
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另外也能在播放過程，將手機切換到其他操作畫面
另外也能在播放過程，將手機切換到其他操作畫面
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未進行投放時，Chromecast也會自行播放Google Photos共享相片...
未進行投放時，Chromecast也會自行播放Google Photos共享相片內容
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChromecastGoogle電視

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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