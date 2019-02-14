微軟預告影片透露新一代HoloLens可能採用更輕巧機身設計

微軟已經確認將在西班牙巴塞隆納當地時間2月24日舉辦發表會，其中將由微軟執行長Satya Nadella、企業副總裁Julia White，以及HoloLens發明人Alex Kipman共同主持，因此不少人認為微軟將會在此活動揭曉新一代的HoloLens，而微軟稍早也進一步釋出活動預告影片，似乎暗示新一代機種將採用更輕巧機身設計。

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就Alex Kipman先前的說法，微軟確實有可能在日後推出更親民化版本的HoloLens產品，藉此讓擴增實境應用可以更容易進入一般人的日常生活，因此不少看法認為此次或許準備推出的新一代HoloLens，將會以此使用目標為設計。

從預告影片內容顯示，微軟有可能採用碳纖維材質打造新一代HoloLens機身，藉此對應更輕巧機身使用體驗，而相關說法也認為微軟將改與Qualcomm合作，因此新一代HoloLens或許會藉由Qualcomm Sanpdragon XR設計打造，其中可能採用Snapdragon 850 (或是新一代Snapdragon 855)處理器為基礎。

另外，從微軟光學架構設計師Bernard Kress在去年12月於德國上科亨由蔡司舉辦論壇活動透露說法，預計透過即時分析使用者眼部動作，藉此放大使用者觀看視角體驗，或許意味新一代HoloLens將可帶來更寬闊的使用視角感受，避免像第一代HoloLens僅能在狹窄視角觀看，必須大幅度轉動頭部或身軀才能觀看所有影像。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》