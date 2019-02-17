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耍官威！落選議員罵燈會保全不認識她 網友逼請辭

我房間裡終於裝壁掛了 JVC 40吋電視開箱

2019-02-17 22:13鄭蛋蛋

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現在電視的單價越來越便宜，很多人其實除了客廳放一台，再買一台放房間，經濟上不算是太困難，困難的通常都是，沒有空間。等等，你說為什麼要放一台在房間，客廳的電視有問題嗎，身為一個已婚，有小孩的爸爸，而且非常非常愛看NBA的男人，我跟你說，你有所不知啊，這一台可以放在房間裡的電視，是工作辛苦的小確幸，是家中的第二溫暖，你發現你可以大方的讓老婆看她韓劇的歐巴，你可以讓小孩任性的看佩佩豬捏泥巴，因為，你有自己的一台電視，就是爽啦。

 

 

蛋蛋入手了這台日系品牌JVC的40吋 Full HD電視，算是比較入門功能的型號，8張小朋友入手，大家若跟我一樣的需求，可以參考一下規格

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隨附簡約風搖控器，沒有一堆數字鍵，看起來賞心悅目

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電視隨附兩個腳架，不過這個我用不到，馬上就被收起來了

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這台電視後面的設計是常見的左右兩邊減薄，厚度集中在中間的部位

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這台JVC電視原廠保固18個月，上網註冊後可以再享一年半延長保固，總共3年保固

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在電視右側有一個USB 2.0，兩個HDMI輸入，一個標準3.5mm audio out，輕鬆外接喇叭或是耳機 (建議搭配一條3.5mm延長線，晚上大聲爽爽看球賽不用擔心吵到家人)

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電視後面還一個AV+音源輸入，應該是給比較舊的影音播放器搭配使用，我是完全用不到

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第一主角出現，這個壁掛是我這次在房間裡可以放電視的重要原因。大部份的人應該臥室空間不大，若是要放一台電視還需要電視櫃，光講到這邊我老婆就跟我馬上打槍 - 不準買，房間已經很小了好嗎。所以這次為什麼能夠順利入手一台電視放房間，就是因為我已經把壁掛的費用都問清楚了。這是我在還沒收到電視就先在燦坤線上買了這支壁掛，$899 (傳送門)

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這款璧掛是三星電視專用的，32吋~55吋的電視都適用，我選擇門市取貨，現場確認東西沒問題後，我在現場就同時申請了安裝的需求

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燦坤安裝費用的標準非常透明，就是看尺寸來報價，當然實際費用會因為家中的環境而異，不過這個報價是基本價，若安裝的牆面非標準的水泥牆，或是克服空間限制的安裝需要額外的工，這些費用都會另外計算，我的房間是標準水泥牆，40吋的電視壁掛安裝費用就是$700 (燦坤安裝相關報價這邊看)

家電工程確認書

 

 

收到電視後，跟燦坤的師傅也約好了安裝的時間，就是實際安裝啦

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跟師傅溝通要安裝的壁掛牆壁，他會先確認一下材質是否可承受璧掛+電視的重量，我這個是水泥牆，是理想的安裝標準環境

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跟我確認好高度後，師傅就會開始鑽牆

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將壁掛鎖上

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鎖上後會用個量水平的工具確認沒有歪斜

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本來有想過自己DIY安裝璧掛，看完這次的安裝，感覺還是交給專業的來處理吧

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裝這壁掛總共需要要挖6個洞

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全數安裝完成！

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我的JVC電視順利掛上牆壁啦~噹噹~

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電視用壁掛的方式，真的節省了很多平面空間，厚度空間也節省了不少

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JVC這台電視也是窄邊框設計，所以正面的空間也利用的很好

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邊框的寬度大約是半個10圓的寬度

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顏色的色彩可依照自己的喜好提整，我個人是偏好自然色

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雖然這台JVC電視沒有內建WiFi，但是對我來說無所謂，我本來就是搭配apple TV在看，所以只要有標準HDMI孔對我來說就足夠了

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平常我喜愛看Netflix的影集，可以一個人在房間不受影響的默默追劇了 (感動)

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iTunes的電影新片也很值得在週末買一支或是租一支來品嘗

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每日下班後，我也會看國外的一些NBA評論節目，這些也是我下班後的重要小確幸

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為了測試音效，我上YouTube播放一些MV~

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這台JVC 40吋電視擁有杜比音效加持，我個人光用內建的喇叭聽起來就很夠力，除非有強列低音的需求，要不然其實不太需要另外購買sound bar來搭配

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部份21:9影音內容，在主流16:9的電視比例會產生上下黑條的狀況

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在這台JVC裡內建寬螢幕縮放模式，針對21:9的影片內容可以不破壞比例的去裁切成全螢幕，這樣就可以全螢幕的去觀看了

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背後的USB2.0可以插USB隨身碟直接播放Mp4，解析度full hd以內都沒有問題

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這次電視花費$8000，壁掛$899，安裝費$700，全部加起來一萬以內搞定，以後再也不用跟老婆搶電視了，以後再也不用跟兒子解釋為什麼他卡通只能看10分鐘因為等一下我要看NBA比賽直播，很多以前的爭執都透過這次添一台40吋的電視+壁掛一次解決。以前一直沒有出手因為我以為裝壁掛很貴很麻煩，這次仔細搞清楚每個費用，其實沒想像中的貴跟麻煩，加上現在電視真的越來越便宜，房間放一台電視搭配機上盒，世界變的好多彩多姿啊！若你也跟我一樣一直想要裝一台電視在房間，礙於空間限制，璧掛給它裝下去，尺寸的話我建議一台32~43吋的電視就夠了，除非你房間特別大，否則不建議超過43吋。以上經驗分享給喜愛看球賽跟追美劇的每一個家庭男人。

 

JVC 40型FHD電視這邊買

32~55吋通用璧掛這邊買

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3C部落客鄭蛋蛋，現任Yahoo新聞科技頻道專欄作家，強調簡單易懂，以消費者為出發點去分析產品的優劣。曾擔任電腦應用展講師，科技趨勢金獎評審，請加入鄭蛋蛋的3C情報站Facebook粉絲團來追蹤最新3C消息!

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