AMD以7nm製程打造的Navi架構顯示卡延至今年10月揭曉

AMD在今年CES 2019期間揭曉旗下採用7nm FinFET製程設計的顯示卡Radeon VII，但實際上架構依然維持Vega 64顯示架構設計，相關說法則在後續傳出AMD預期最快會在E3 2019期間揭曉以7nm FinFET製程、Navi顯示架構打造的新款顯示卡產品。

不過，從稍早消息顯示，AMD此款以Navi顯示架構打造的新款顯示卡將延後到今年10月才會正式亮相。

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根據法國網站cowcotland取得消息表示，AMD預期將會在今年Computex 2019以閉門形式展示以7nm FinFET製程、Navi顯示架構打造的新款顯示卡產品，而最快正式對外揭曉時間則是安排在今年10月。

若相關消息屬實，預期AMD今年上半年將會以Radeon VII作為主打，新款Navi顯示架構設計的顯示卡則會成為下半年主打產品。

不過，相關消息並未透露AMD延後推行因素，但也有可能AMD原訂發表時程就是安排在今年下半年，或是台積電旗下7nm FinFET製程產能有所侷限。

在此之前，更有消息指稱Navi顯示架構將成為AMD GCN顯示架構設計最後一個版本，預期接下來預計採用改良版7nm+製程打造的「Nex-Gen」顯示架構，將會以「Arcturus (大角星)」為稱，並且採用全新顯示架構設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》