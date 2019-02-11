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對外召募職缺證實Google著手研發新款智慧穿戴裝置

2019-02-11 15:09楊又肇

關於Google準備打造新款智慧穿戴裝置「Pixel Watch」的消息，其實從去年就有不少傳聞，而從日前買下Fossil旗下智慧穿戴裝置技術，加上稍早對外招募職缺內容，更凸顯Google準備推出自有品牌的新款智慧穿戴裝置。

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根據Google稍早透過Google Careers網站所公布職缺內容 (目前已經被下架)，顯示Google準備招募負責穿戴裝置硬體工程副總裁，以及穿戴裝置產品設計經理，顯示已經針對新款智慧穿戴裝置做準備。

不過，Google方面並未明確透露著手進行研發的智慧穿戴裝置，在此之前有不少說法指出Google準備推出掛上Pixel品牌名稱的智慧手錶「Pixel Watch」。但在去年說法裡，Google Wear OS工程技術總監Miles Barr則是證實不會太快推出此項產品，預計要等到今年秋季才會有具體消息。

目前Google推出可稱上智慧穿戴裝置的自有品牌產品，就是過去配合Pixel 2系列手機推出的Pixel Buds無線耳機，強調可藉由Google Assistant數位助理服務提供即時翻譯功能，而Google後續也將此項功能下放給所有採USB Type-C接頭設計的有線耳機，搭配各款搭載Android 4.2版本作業系統以上手機產品使用。

日前確定從Fossil手中取得智慧穿戴裝置技術，市場認為Google即將推出自有品牌的智慧穿戴裝置，而最快將會在今年秋季發表會上透露新款裝置消息，而在接下來的Google I/O 2019或許也會有相關消息預先透露。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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