消息指稱Canon準備推出輕量款全片幅無反相機EOS RP

去年9月宣布推出旗下首款全片幅無反相機EOS R之後,Canon似乎計畫再次推出新款輕量等級的EOS RP,整體身形預期比EOS R精簡一些。

根據日本軒下デジカメ情報局網站指出,Canon準備推出新款名為EOS RP的精簡版全片幅無反相機,其中分別採用比EOS R更輕巧機身,採用2620萬畫素感光元件、支援雙像素對焦系統、Digic 8影像處理器、支援每秒5張連拍、ISO感光值介於100-40000,可上下擴展為50-51200,最高可達102400,另外搭載OLED電子觀景窗與3吋可翻轉觸控螢幕。

其他部分則支援Dual Sensing IS雙重防震檢測功能,支援Canon DLO數位鏡頭優化調整技術,並且相容RAW與C-RAW檔案格式,機身重量為440公克,包含電池重量則約為485公克,尺寸分別為132.5 x 85.0 x 70.0 mm,搭配同捆鏡頭則為RF 24-105 mm F 4 L IS USM。

除了準備推出輕量等級的EOS RP,Canon也可能同步推出包含RF 15-35mm f/2.8L IS USM、RF 24-70mm f/2.8L IS USM、RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM、RF 70-200mm f/2.8L IS USM,以及RF 85mm f/1.2L USM在內鏡頭組,預期將會選在CP+ 2019以前揭曉。

