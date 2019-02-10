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消息指稱Canon準備推出輕量款全片幅無反相機EOS RP

2019-02-10 07:03楊又肇

去年9月宣布推出旗下首款全片幅無反相機EOS R之後，Canon似乎計畫再次推出新款輕量等級的EOS RP，整體身形預期比EOS R精簡一些。

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根據日本軒下デジカメ情報局網站指出，Canon準備推出新款名為EOS RP的精簡版全片幅無反相機，其中分別採用比EOS R更輕巧機身，採用2620萬畫素感光元件、支援雙像素對焦系統、Digic 8影像處理器、支援每秒5張連拍、ISO感光值介於100-40000，可上下擴展為50-51200，最高可達102400，另外搭載OLED電子觀景窗與3吋可翻轉觸控螢幕。

其他部分則支援Dual Sensing IS雙重防震檢測功能，支援Canon DLO數位鏡頭優化調整技術，並且相容RAW與C-RAW檔案格式，機身重量為440公克，包含電池重量則約為485公克，尺寸分別為132.5 x 85.0 x 70.0 mm，搭配同捆鏡頭則為RF 24-105 mm F 4 L IS USM。

除了準備推出輕量等級的EOS RP，Canon也可能同步推出包含RF 15-35mm f/2.8L IS USM、RF 24-70mm f/2.8L IS USM、RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM、RF 70-200mm f/2.8L IS USM，以及RF 85mm f/1.2L USM在內鏡頭組，預期將會選在CP+ 2019以前揭曉。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Canon全片幅相機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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