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三星新款智慧手錶 傳名為Galaxy Watch Active

2019-02-09 07:28聯合新聞網 楊又肇

針對日前傳出可能隨著Galaxy S10系列手機亮相的Galaxy Sport，XDA Developers論壇網站從相關韌體資料挖掘相關訊息，其中顯示三星預計推出的此款智慧穿戴裝置，實際名稱可能是Galaxy Watch Active，同時也確認並未加入心電圖功能設計。

(圖／擷自tigermobiles網站)
(圖／擷自tigermobiles網站)
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就相關資訊顯示，三星傳聞預計推出的Galaxy Sport，實際上就是Galaxy Watch Active，並且將成為2017年曾經推出的Gear Sport後繼產品。

硬體方面，Galaxy Watch Active將採用Exynos 9110處理器，並且採用Tizen 4.0.0.3版本作業系統，產品型號則為SM-R500，採用1.3吋、解析度為360 x 360的圓型觸控螢幕，並且如先前說法移除轉動錶環操作介面，其中也內建GPS、NFC、心率感測元件，以及內建麥克風、擴音孔與LTE連接功能，另外搭配實體按鍵對應返回與選單呼叫功能。

至於功能方面，Galaxy Watch Active同樣具備Always on顯示功能、Bixby數位助理服務，並且支援Samsung Health、Samsung Pay與防水機能，另外也對應手套操作功能，本身也同樣提供多種配色選項。

三星預計在2月20日於美國舊金山揭曉Galaxy S10系列，同時也預期揭曉新款智慧穿戴裝置，其中包含新款智慧手錶Galaxy Watch Active，以及支援Bixby數位助理服務的耳機Galaxy Buds。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星智慧穿戴穿戴裝置Samsung
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