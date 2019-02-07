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紅包、壓歲錢、年終獎金紛紛到手 看看哪些3C值得入手？

2019-02-07 12:00聯合晚報 記者蔡銘仁／台北報導

Lenovo星際大戰AR遊戲組。 全國電子／提供
Lenovo星際大戰AR遊戲組。 全國電子／提供
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農曆新年到來，不少人拿到壓歲錢、年終獎金，總期待著要把錢變成「喜歡的東西」，其中新穎的資通訊商品，往往成為消費者想趁著年節入手的商品。業者指出，今年包括遊戲機、電競手機、AR遊戲套組等商品，抑或是剛上市的小米AI音箱「小愛同學」等商品，都是相當熱門的選項。

新年闔家團圓，除了四處走春，在家和家人共度相聚時光，也不失為一個好選擇。一群人在家談心，偶爾搭配可一人競賽或多人共玩的遊戲機，或者是具有益智成分的桌遊，能替團圓的氣氛增添不少樂趣。早在過年前夕，業者發現包括遊戲機、桌遊等商品，就已經出現買氣。

三大遊戲機熱銷

遊戲機部分，相較過往，今年包括任天堂Switch、PS4、Xbox等遊戲機，熱門新遊戲輪番登場，如Switch的瑪莉歐系列遊戲，就剛在1月中旬登場，且買氣熱度持續延燒。業者看好此波商機，尤其自去年起熱銷的任天堂Switch，預料將擠進各通路的前三大熱銷商品。

因應趨勢，業者紛紛祭出優惠，如全國電子針對三款遊戲機，祭出優惠方案，含Switch主機和兩款超級瑪莉歐遊戲的「Switch 2019瑪莉歐雙響炮」，原價1萬3360元，特價1萬2999元；另外「PS4 Pro主機」和「Xbox One 1TB戰地風雲V 同捆組」，也雙雙享有加購遊戲手把優惠。

Switch 2019瑪莉歐雙響炮。 全國電子／提供
Switch 2019瑪莉歐雙響炮。 全國電子／提供
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實體通路促銷

不只遊戲機，全國電子今年新年期間，電競手機、蘋果商品、小米商品，及AR遊戲套組、電競平板等商品，也都祭出優惠促銷價，如Lenovo星際大戰AR遊戲組，過年期間降價達5500元，特價3490元；買降價2000元的華碩ROG Phone ZS600KL機型，也能獲贈Lenovo星際大戰AR遊戲組。

華碩ROG PHONE電競手機。 全國電子／提供
華碩ROG PHONE電競手機。 全國電子／提供
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線上平台發燒

拿到年終獎金和紅包帶動的消費熱潮，同步在線上平台發燒。電商業者指出，就今年春節前的採買狀況來看，整體買氣和去年相比，明顯出現增溫，春節期間不少實體店面調整營業時間，更進一步拉抬網購市場買氣，尤其上班族的年終獎金與學生們的紅包紛紛入袋後，多會在此期間購買高單價的3C或家電。

按照過往經驗，網路家庭旗下PChome 24h購物整理出前五大新年熱銷品，包括電競周邊、電玩遊戲、手機平板、電腦周邊、生活家電、美容家電，皆榜上有名，也都規畫有促銷優惠價。

新年發燒桌遊
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