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開學季將報到 壓歲錢拿出來補貨通訊產品吧！

2019-02-07 12:00聯合晚報 記者蔡銘仁／台北報導

ViewSonic 24型電競曲面液晶顯示器。 燦坤／提供
ViewSonic 24型電競曲面液晶顯示器。 燦坤／提供
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農曆新年過後，即將迎接開學季，包括筆電、桌上型電腦顯示器等資通訊產品，預計將出現一波採購潮。今年來說，3C通路業者主打商品仍以筆電為主力，看好筆電能帶起商機，另針對搭載Intel Optane記憶體機種筆電等3C商品，也規畫優惠方案。

農曆新年後，學生過完寒假返校前，出現筆電、桌電等相關商品需求，將推動買氣逐漸升溫。相較過往，業者發現向來被認為較高規格的電競商品，需求有逐漸提升之勢，推估除了其運算效能高、電競遊戲盛行，另還有學生近年越來越追求高畫質、強調護眼和顯示器反應速度等原因，也有助帶動銷量。

燦坤的電競筆電，以Lenovo IP330 15.6吋超快速電競筆電較為熱銷，其搭載Intel第八代i5處理器、獨立顯卡NVIDIA GTX1050 2G D5等配備，燦坤迎接開學季，會員優惠價2萬3999元，折價上千元，另再送二代黑潮防盜後背包。此外，較受歡迎非電競筆電微軟New Surface Pro、華碩15.6吋獨顯雙碟筆電，同有會員優惠。

微軟New Surface Pro。 燦坤／提供
微軟New Surface Pro。 燦坤／提供
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除了筆電，燦坤也規畫有桌機促銷價，其門市「學生最愛電競組合」，將宏碁GTX電競專用主機和華碩32型曲面電競顯示器組合銷售，兩商品總市價3萬9900元，會員價2萬9900元；追求更高規格電競主機的消費者，燦坤門市華碩旗艦型電競專用桌機，也規劃會員價2萬6900元優惠，折價6000元。

全國電子自1月31日至2月27日，推出「學長幫你」系列活動，帶著筆電、行動硬碟等商品優惠，並規畫指定電腦保證2TB等優惠，搶攻開學季商機。此外，全國電子表示，搭載Intel Optane記憶體系列的電腦，因能加快電腦處理速度，近期詢問度高，活動期間也有多款搭載Optane機種電腦適用「儲存空間加滿到2TB」。

活動期間，全國電子微星GF63 8代i7雙碟電競筆電、華碩X560UD i7 2G獨顯混碟筆電和華碩8代i5 2G獨顯筆電，降價2000元；宏碁8代i5 2G獨顯筆電，更降價多達7000元。另外，BenQ 22型VA三介面護眼顯示器，全國電子門市也打出83折優惠。

華碩15.6吋獨顯雙碟筆電。 燦坤／提供
華碩15.6吋獨顯雙碟筆電。 燦坤／提供
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