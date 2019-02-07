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Zotac以全新Zbox Pro系列迷你PC打入工控、人工智慧、機器人等嵌入式應用市場

2019-02-07 18:30楊又肇

Zotac (索泰科技)稍早宣布重新設計旗下Zbox Pro迷你PC產品，藉此建立全新嵌入式產品線，藉此應用在各類嵌入式機台設備，擴展包含科學計算、數位藝術創作、影像分析、醫療設備、物聯網閘道器裝置、數位訊號應用、ATM裝置、人工智慧與深度學習、數位播放器、遊戲或賭場機台、專業製圖設計，或是機器人、工業控制設備應用。

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從過去投入迷你PC裝置發展，Zotac過去已經累積不少小尺寸PC裝置的研發經驗，因此也開始將產品發展擴展到市場經濟規模更大的嵌入式裝置，藉此銜接時下普及推動的物聯網、人工智慧、數位多媒體影音創作，乃至於整合數位播放器、遊戲機台、工控設備與機器人等應用機會。

由於採用體積輕巧設計，因此相當容易佈建應用在各類設備，或是放置於有限空間內使用，另外也得利於Intel近年在處理器熱功耗降低設計，以及Zotac本身與NVIDIA合作打造小尺寸顯示卡、專業繪圖卡，使得Quadro等級的專業繪圖卡也能應用在小尺寸PC內，藉此提昇小尺寸PC運算能力。

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此次Zotac推出的全新Zbox Pro系列，分別包含Zbox Pro CI329 NANO、Zbox Pro CI330 NANO、Zbox Pro PI335 PICO、Zbox Pro QK5P1000，基本上是以先前推出產品為基礎進行調整。

其中，Zbox Pro QK5P1000將採用Intel Core i5-7300U處理器、NVIDIA Quadro P1000 (搭配4GB GDDR5顯示記憶體)、最高對應4組HDMI 2.0輸出、支援2.5吋SATA-III SSD或傳統硬碟、支援M.2規格SSD、內建3組USB 3.0、1組RS-232連接埠、內建2組Gigabit Ethernet LAN網路孔、支援透過LAN網路喚醒、內建802.11ac/a/b/g/n WIFI與Bluetooth 4.2、作業系統相容Windows 10與Ubuntu Linux，另外也支援硬體狀態即時監控。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網經濟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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