美軍買下大批「口袋裡的無人機」 提高軍隊環境監控力

Photo Credit: FLIR Systems 分享 facebook

科技讓軍備越來越先進的例子不少，而日前熱成像技術公司FLIR Systems也為美軍提供超迷你無人機，讓軍人可以隨身攜帶提升監控能力。

本次FLIR Systems公司與美軍已簽訂合約，將為美國陸軍提供3,960萬美元的無人機設備，此無人機個人偵察系統（Personal Reconnaissance Systems, PRS）名為黑黃蜂（Black Hornet）。

事實上，這個合作來自於美軍的「軍人隨身感應器（Soldier Borne Sensor, SBS）」計劃。早在去年六月已經簽訂第一批用於計劃的合約，現在將繼續擴大部隊的環境監控能力。

黑黃蜂機身僅重 32 公克，可以每小時 21 公里的速度飛 2 公里，同時無人機支援室內飛行，位於沒有 GPS 訊號的環境下也可進行導航，過去幾年間已經隨美軍在數十國家被使用。FLIR 的黑色大黃蜂奈米無人機（nano-UAV）在全球交貨數量已超過 8,000 隻。

FLIR Systems執行長Jim Cannon認為，這份合約象徵著奈米無人機（nano-UAV）部署到世界軍隊的一項重要里程碑，無人機為保護美國作戰人員的解決方案。

黑黃蜂的版本更新已來到第三代，新一代的拍攝及成像處理比過去更進步，搭載FLIR Lepton熱微型攝影鏡頭和攝影感光元件，影像還原力提高，同時亦有更遠距離和室內飛行能力，預計將為軍人提供更即時更全面的環境資訊。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》