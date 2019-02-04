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2499美元起跳，Panasonic確認旗下全片幅無反相機Lumix S1、S1R售價

2019-02-04 06:54楊又肇

今年在CES 2019期間確認兩款全片幅無反相機Lumix S1、S1R將在3月底前開放銷售消息後，Panasonic稍早於西班牙巴塞隆納發表會上確認兩款相機具體售價，其中Lumix S1單機身售價為2499美元，而Lumix S1R單機身售價為3699美元，搭配24-105mm變焦鏡頭的建議售價則分別為3399美元與4599美元。

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上市時間部分，兩款新機預計在3月18日於英國地區上市，預計在今年4月進入北美市場，而亞洲地區預期將會在2月下旬揭曉售價與上市資訊，預期將選在CP+ 2019以前公布相關消息。

就此次Panasonic公布細節，Lumix S1將搭載2420萬有效畫素的全片幅CMOS感光元件，並且可透過拼接方式合成一張高達9600萬畫素的超高解析度靜態影像，最高支援ISO 51200感光度，而Lumix S1R則搭載4730萬畫素的全片幅CMOS感光元件，配合拼接方式可合成高達1.87億畫素的靜態影像，感光度最高則達ISO 25600。

兩款相機的快門速度最高可達1/8000秒、並且可在0.08秒內完成對焦，單次對焦情況下可達每秒9張連拍，而連續對焦則可達每秒6張連拍，另外也支援-6EV值的弱光對焦，以及人臉、眼部對焦模式。動態錄影部分則支援最高4K 60P/50P錄影，以及1080p 180fps慢動作錄影功能。

機身方面則支援5軸與光學防震設計，搭載3.2吋LCD觸控螢幕與高達576萬點的電子式LiveView OLED觀景窗，機身重量則約為1.02公斤，電池容量則為3050mAh，儲存媒介則為SDHC/SDXC，或是XQD格式記憶卡，另外也內建USB3.1 Type-C連接埠、標準HDMI輸出、3.5mm麥克風連接孔，支援Bluetooth 4.2與雙頻Wi-Fi連接模式。

鏡頭接環部分則是維持採用徠卡制定的L-mount規格，首波對應鏡頭分別為50mm F1.4、70-200mm F4 O.I.S.，以及24-105mm F4 MACRO O.I.S.三款鏡頭，其中將以24-105mm F4 MACRO O.I.S.作為機身同捆銷售鏡頭組合。

而先前Panasonic與徠卡、Sigma已經宣布將會共同打造新款L-mount接環鏡頭，因此未來Lumix S1、S1R兩款新機應該不致於會有鏡頭短缺現象。

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《原文刊登於合作媒體將在3月底前開放銷售消息後，Panasonic稍早於西班牙巴塞隆納發表會上確認兩款相機具體售價，其中Lumix S1單機身售價為2499美元，而Lumix S1R單機身售價為3699美元，搭配24-105mm變焦鏡頭的建議售價則分別為3399美元與4599美元。

上市時間部分，兩款新機預計在3月18日於英國地區上市，預計在今年4月進入北美市場，而亞洲地區預期將會在2月下旬揭曉售價與上市資訊，預期將選在CP+ 2019以前公布相關消息。

就此次Panasonic公布細節，Lumix S1將搭載2420萬有效畫素的全片幅CMOS感光元件，並且可透過拼接方式合成一張高達9600萬畫素的超高解析度靜態影像，最高支援ISO 51200感光度，而Lumix S1R則搭載4730萬畫素的全片幅CMOS感光元件，配合拼接方式可合成高達1.87億畫素的靜態影像，感光度最高則達ISO 25600。

兩款相機的快門速度最高可達1/8000秒、並且可在0.08秒內完成對焦，單次對焦情況下可達每秒9張連拍，而連續對焦則可達每秒6張連拍，另外也支援-6EV值的弱光對焦，以及人臉、眼部對焦模式。動態錄影部分則支援最高4K 60P/50P錄影，以及1080p 180fps慢動作錄影功能。

機身方面則支援5軸與光學防震設計，搭載3.2吋LCD觸控螢幕與高達576萬點的電子式LiveView OLED觀景窗，機身重量則約為1.02公斤，電池容量則為3050mAh，儲存媒介則為SDHC/SDXC，或是XQD格式記憶卡，另外也內建USB3.1 Type-C連接埠、標準HDMI輸出、3.5mm麥克風連接孔，支援Bluetooth 4.2與雙頻Wi-Fi連接模式。

鏡頭接環部分則是維持採用徠卡制定的L-mount規格，首波對應鏡頭分別為50mm F1.4、70-200mm F4 O.I.S.，以及24-105mm F4 MACRO O.I.S.三款鏡頭，其中將以24-105mm F4 MACRO O.I.S.作為機身同捆銷售鏡頭組合。

而先前Panasonic與徠卡、Sigma已經宣布將會共同打造新款L-mount接環鏡頭，因此未來Lumix S1、S1R兩款新機應該不致於會有鏡頭短缺現象。

" target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

西班牙英國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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