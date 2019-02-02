鎖定高階內容創作應用 Intel採28核心設計的處理器Xeon W-3175X正式推出

去年隨著首波第9代Core i系列處理器一同亮相的28核心設計處理器Xeon W-3175X，稍早由Intel宣布正式上市銷售，建議售價為2999美元，換算之下約為新台幣9萬3000元左右。

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此次推出的Xeon W-3175X處理器，核心數量達28核心，並且同樣提供超頻空間，主要滿足特定高執行緒與密集運算使用需求，其中包含建築或工業設計等運算，以及專業內容創作。

藉由Intel Turbo Boost Max Technology 3.0技術，Xeon W-3175X處理器單核心運作時脈可提昇至4.3GHz，基礎運作時脈則為3.1GHz，其中可依據運算需求將其中兩組核心效能提昇，藉此加快多工處理運算效率，並且對應56個執行緒、38.5MB Intel智慧快取記憶體，支援6通道、最高容量可達512GB，同時具備ECC與標準RAS支援能力的DDR4-2666MHz記憶體。

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另外，藉由Intel網格 (mesh)架構更可讓新款Core X系列處理器，以及具28核心設計的Xeon W-3175X處理器可彈性擴充記憶體與連接埠頻寬，藉此對應更嚴苛的運算負載，另外也透過Intel AVX-512指令集提昇多工處理效率，同時也支援微軟今年在新版DirectX 12加入的即時光線追蹤技術 (Ray Tracing)，讓3D光影處理器能更加擬真。

至於對應此款處理器的主機板晶片組為C261，整體運作時脈高達255W，因此Intel建議搭配使用散熱配件為Astek 690LX-PN一體式水冷套件。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》