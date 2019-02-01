因應西洋情人節準備來到 Razer將推出Quartz粉晶系列筆電等產品

先前已經推出耳機、鍵盤在內的Quartz粉晶系列，Razer稍早宣布將增加更多產品選項，其中更包含Blade Stealth遊戲筆電，以及對應Razer Phone 2使用的粉晶系列保護殼。

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此次加入Quartz粉晶系列產品陣容，並且全數換上粉色外觀設計的Razer產品，分別包含Razer Basilisk巴塞利斯蛇滑鼠、Razer Goliathus Extended Chroma重装甲蟲幻彩版加長款滑鼠墊、Razer Huntsman獵魂光蛛鍵盤、Razer Kraken北海巨妖耳機、Razer RaijuTournament Edition for PS4颶獸競技版控制手把、Razer Seiren X魔音海妖X麥克風、Razer BaseStation Chroma幻彩基座，以及Quartz casefor Razer Phone 2粉晶版保護殼。

而換上粉晶系列造型的Blade Stealth 13吋遊戲筆電，目前則僅限美國、加拿大與中國市場銷售。

Razer先前嘗試推出粉晶系列，希望藉此吸引更多女性用戶，而顯然已經獲得明顯成果，因此進一步擴大粉晶系列產品陣容，甚至加入Blade Stealth遊戲筆電，讓人可以完整收集全套粉色系列周邊。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》