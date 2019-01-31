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加入全新定向技術 未來藍牙裝置定位準確度提昇至公分等級

2019-01-31 09:45楊又肇

藍牙技術聯盟 (SIG)宣布，將推出全新尋向 (direction finding)功能，配合藍牙近接 (proximity)技術即可讓裝置更容易被偵測發現，同時更將藍牙定位準確度提升至公分等級，藉此應用在小型藍牙裝置如真無線耳機，或是其他小型定位設備。

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在此之前，藍牙技術聯盟已經在現有藍牙技術規範內加入近接感知技術，讓使用者能透過其他藍牙裝置透過彼此連接的相對距離進行物件概略位置定位，並且透過主動發出聲響等方式，讓使用者確認找尋的藍牙裝置切確位置。

而在加入尋向功能之後，將可在現有近接感知技術加入定向功能，藉此讓藍牙定位準確度提昇至公分等級，藉此讓使用者能更容易找到尋找中的藍牙裝置。

此次定位使用技術包含用於資產追蹤的即時定位系統 (RTLS)，以及室內導航使用的室內定位系統 (IPS)，同時在定位精準度提高至公分等級之後，除了可讓使用者更容易找到遺失的藍牙裝置，更意味未來在利用藍牙傳輸的Beacon技術，將可應用在更廣泛的廣告、宣傳內容推播應用。

新版尋向技術將整合在藍牙5.1規範內，並且從即日起開放設計使用，同時未來新產品認證也會加入此項功能項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

藍牙

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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