動眼看／換上NVIDIA GeForce RTX 20系列顯示卡的ROG Zephyrus S
今年在CES 2019期間隨著NVIDIA宣布將GeForce RTX 20系列顯示卡放進筆電產品，一同對外揭曉的新款ROG Zephyrus S，目前成為華碩最輕薄的17吋筆電機種，同樣也搭載可掀式散熱機構，當使用者開啟螢幕上蓋時，將可增加散熱效率，同時搭配12V雙風扇、防塵散熱通道構成的主動式空氣力學系統，更可讓系統運作持續維持在效能高點。
除此之外，新款ROG Zephyrus S也跟進採用窄邊框螢幕設計，因此雖然是17吋機種，但整體尺寸仍貼近15-16吋左右機身大小，本身則採用1080P解析度的IPS面板，對應ProArt TruColor、HDR顯示技術，並且支援144Hz畫面更新率與3ms反應時間，解析度分別提供的1080P規格，以及1440P與4K解析度規格選項，並且額外提供15吋螢幕機種
另外，ROG Zephyrus S的螢幕顯示色彩更獲得Pantone色準認證，因此不僅能應用在遊戲體驗，更可對應內容創作使用。
硬體規格方面，ROG Zephyrus S分別搭載Intel第八代Core i7-8750H處理器、最高24GB記憶體，並且導入NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q形式設計，除了可以透過65W變壓器充電，本身也支援USB Type-C PD方式充電使用，另外鍵盤方面也加入支援Aura Sync燈效。
而針對此次ROG Zephyrus S設計重點，華碩表示希望改善過去電競筆電的痛點，分別改善效能、重量等問題，同時也滿足筆電連續使用長達一年仍可維持滿檔效能運作表現，甚至在螢幕顯示、聲音輸出等表現滿足玩家需求。
另外，雖然ROG Zephyrus S依然未搭載Intel Thunderbolt 3連接埠，但華碩強調大部分Thunderbolt 3可實現功能，基本上都可以透過新版USB Type-C 3.1實現，雖然在整體傳輸頻寬確實不比Thunderbolt 3，但額外支援USB Type-C PD規格，因此能讓使用者透過快充方式補充電力。
ROG Zephyrus S將從1月29日起開放銷售，建議售價為新台幣97900元起跳。
除了推出ROG Zephyrus S，華碩稍早也宣布先前推出的電競筆電ROG Strix系列也換上NVIDIA GeForce RTX 20系列顯示卡，讓PC玩家能有更多選擇。其中分別推出ROG Strix SCAR II、ROG Strix HERO II兩款遊戲筆電，並且確定換上GeForce RTX 20系列顯示卡，基本上兩者均採用GeForce RTX 2060顯示卡規格，但也能加價升級為GeForce RTX 2070。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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