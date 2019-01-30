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動眼看／本身是台2 in 1裝置，但也能成為AiO使用的ROG Mothership

2019-01-30 10:15楊又肇

華碩在今年CES 2019期間揭曉名為Mothership，並且掛上ROG品牌的2 in 1形式遊戲機種，稍早在台灣地區作了進一步展示。

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根據華碩的設計想法，Mothership的狂想就是建立在能在2 in 1機身內實現桌機等級的效能表現，因此不但採用桌機等級的Intel Core i9-8950處理器、最高64GB記憶體與3組512GB NVMe SSD，同時也採用NVIDIA GeForce RTX 2080顯示卡。

而為了進一步發揮完整效能，機身更採用兩組280W變壓器個別供電，讓處理器與顯示卡能獲得更完整電力支持，進而發揮桌機等級運算效能。

其他設計，則包含採用17.3吋螢幕，支援144Hz畫面更新率、3ms反應時間與NVIDIA G-Sync顯示技術，另外也支援WiFi 6無線連接，以及HDMI 2.0、Thunderbolt 3、USB-C，以及三組USB 3.1 Gen 2與一組USB 3.1 Gen 1連接埠，本身重量則高達4.67公斤。

不過，螢幕顯示解析度僅有1080P，並未加入4K等級規格的原因，在於目前主流遊戲都還是以1080P為重，僅少數幾款遊戲提供4K解析度規格，但對於玩家而言，1080P的解析度則已充分足夠。

機身底部同樣支援Aura燈光效果，而透過磁吸固定的鍵盤，則可依照使用者需求對應不同使用方式，同時螢幕機身背面立架也能以不同角度支撐，藉此對應不同使用視角。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華碩

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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