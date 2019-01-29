親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

擴展更多應用場景 Google Home與智慧顯示器將加入即時翻譯功能

2019-01-29 10:06楊又肇

今年在CES 2019展示Google Assistant的各類應用可能性，Google實際展示藉由Google Asssitant的語言即時翻譯功能，而此項功能最初應用在Pixel Buds耳機配件，後續更開放第三方耳機配件也能使用此項功能。在稍早時候，Google更確認將使Google Home系列智慧喇叭，以及Google Home Hub在內智慧顯示器裝置都能支援語言即時翻譯功能，甚至可讓即時翻譯結果以文字形式呈現在螢幕上顯示。

分享

目前支援Google Assistant此項即時翻譯功能的語言，分別包含南非語、英語、日語、塞爾維亞語、阿拉伯語、芬蘭語、高棉語、僧伽羅語、亞美尼亞語、法語、韓語、斯洛伐克語、孟加拉語、德語、拉脫維亞語、西班牙語、加泰隆尼亞語、希臘語、尼泊爾語、斯瓦希里語、中文、印地語、挪威語、瑞典語、克羅埃西亞語、匈牙利語、波蘭語、坦米爾語、捷克語、冰島語、葡萄牙語、泰語、丹麥語、印尼語、羅馬尼亞語、土耳其語、荷蘭語、義大利語、俄語、越南語，預期接下來還會持續加入更多語言互譯。

相比先前透過耳機產生即時翻譯功能，Google預計在Google Home系列、Google Home Hub在內智慧顯示器提供版本，將能進一步透過系統念出，或是藉由螢幕顯示讓溝通對象知曉，如此將可進一步應用在需要透過不同語言溝通場合，例如機場海關向各國旅客提問，或是飯店辦理入宿手續時的溝通，讓更多不擅以外語溝通的人士依然可在特定場所與服務人員互動。

就先前Google的說法，過去推出Google翻譯的終極目標，就是透過更簡單服務打破語言隔閡問題。在後續更新以，更是藉由人工智慧、深度學習與神經網絡運算模式，讓系統能進一步分析不同語言使用結構，透過中間語言方式讓不同語言可以彼此互譯，同時達成符合在地用語翻譯效果。

雖然目前許多語言互譯仍有溝通理解上的差異，但至少在特定語言之間互譯已經沒有太大問題，主要還是取決在語言本身參考翻譯結果是否足以讓電腦系統學習，以及語言本身是否涉及更複雜語法結構，例如中文在內亞洲語言通常會有假借、倒裝、形聲等用法，如何讓這些語言用法達成更好互譯效果，可能還是需要更長時間進行學習。

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google智慧喇叭

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

微軟數位助理服務Cortana也能透過華為手機、智慧喇叭召喚

2019-01-29 10:43

Canon推新大圖輸出機 結合尖端列印技術及新式彩色墨水

2019-01-28 17:26

除了Galaxy S10 三星計畫同步揭曉新款Galaxy Fit健康手環與Galaxy Buds無線耳機

2019-01-28 09:17

日本賣場出現行動電源拋售潮！Sony 5000mAh僅110元

2019-01-27 19:57

MOD推Netflix隨享方案 免換電視一鍵在大螢幕看美劇

2019-01-27 19:19

百貨門市買省更多！德誼數位蘋果商品新春優惠再加碼

2019-01-27 17:50

蘋果將推出至少7款全新iPad機種 或含新款iPad mini

2019-01-27 13:40

AirPods 2新功能曝光 可望今年問世

2019-01-26 14:43

D-Link推出可自動偵測家中是否淹水的物聯網設備 支援Google ASsistant連動

2019-01-25 15:02

華碩推出自製智慧喇叭「神隊友小布」 強調高度在地化整合

2019-01-25 15:01

Olympus揭曉無反專業級旗艦相機OM-D E-M1X 搭載7.5級防震、最高60fps全畫素連拍

2019-01-25 12:36

AirPods有新用途？ 小心被不肖人士當竊聽器

2019-01-24 15:20

華碩搶攻語音商機！首款智慧音箱「神隊友小布」上市

2019-01-24 12:45

經濟專家：高通在晶片授權市場並無違反壟斷情形

2019-01-24 09:41

蘋果更新iPod touch商標描述 加入「手持遊戲掌機」等內容

2019-01-24 09:35

微軟攜手PC廠擴展教育市場、打造新款手寫筆 Microsoft Teams新增更多教育應用

2019-01-24 08:35

宏碁參與英國教育展 發表新款筆電吸睛

2019-01-23 11:23

Intel確認 用於物聯網應用的超低耗電處理器Quark將步入尾聲

2019-01-23 09:21

她網購刷卡被系統嗆「刷個屁喔」 網友：IT壓力大

2019-01-22 17:08

支援超過2000種app 新一代Chromecast在台上市

2019-01-22 16:16

小米年前大放送 掃地機器人降千元 嘉義專賣店週日開幕

2019-01-22 00:45

將音響隱身其中 IKEA與Sonos合作的智慧家具將於今年8月推出

2019-01-21 20:39

7-11自製紅包袋教學！立即取件 多少量你決定

2019-01-21 18:41

曜越衝電競 推首款水冷式主機

2019-01-21 14:41

消息指稱AMD在Navi之後的顯示架構名稱為Arcturus

2019-01-20 21:48

Apple HomePod陸港兩地開賣 台灣上市指日可待

2019-01-20 17:18

VAIO更新輕薄筆電S14 換上最高4K解析度的14吋窄邊框螢幕

2019-01-19 08:37

Sony更新行動版Imaging Edge 更方便將照片傳輸至手機分享

2019-01-18 08:55

開箱／米家自動洗手機CP值破錶 居家宛如高級飯店廁所

2019-01-17 21:54

Sony針對影片創作者打造全新APSC-片幅機種α6400

2019-01-17 09:28

手機遙控綁鞋帶！Nike釋出智慧跑鞋預告

2019-01-16 16:09

iPod回來了？ 蘋果今年可能推出第7代iPod touch

2019-01-16 08:56

去年全球PC出貨年減1.3% 連七年下滑

2019-01-15 12:43

Nikon推出搭配Z6的電影製作套件組、新版相機韌體與新款超廣角鏡頭

2019-01-14 17:57

最高可拍攝11K解析度影像 Insta360新款球狀VR攝影機針對專業創作使用設計

2019-01-13 07:48

Bose將旗下降噪技術用於電動車 讓乘車過程更加安靜

2019-01-12 14:19

孔劉也難救！利潤創八年新低 數據看華碩下一步怎麼走

2019-01-09 13:29

標榜按鍵圖示、功能均可客製化的Nemeio鍵盤 未來也可能與筆電廠商合作

2019-01-09 10:22

品牌回歸後 Withings再次跨入智慧穿戴市場布局

2019-01-09 10:21
看更多

熱門文章

至今被騙20年 寶可夢訓練師小智「原來是渣男」

2019-01-28 15:30

YouTuber超好賺？囧星人引退、國外掀千萬訂閱頻道收購潮

2019-01-28 17:33

Google Coral裝置跑分現身！疑似Google Pixel 4

2019-01-28 23:01

三鏡頭、捨棄LCD螢幕 那些2020年iPhone可能會有的轉變

2019-01-28 20:30

蘋果有漏洞！ iPhone FaceTime恐淪為竊聽工具

2019-01-29 09:23

迎新年！蘋果送上最潮「科技年貨」讓你過年假更應景

2019-01-28 17:11

Instagram大當機無法刷新！ 全球網友崩潰哀嚎

2019-01-29 10:00

明年推AR眼鏡？ 蘋果工程師曾在CES拜訪AR波導技術廠商

2019-01-28 19:33

遠傳搶客推iPhone舊換新最高折2萬 衝出三倍銷量

2019-01-28 15:52

5G釋照 市場人士：競標夠彈性可能不只3張

2019-01-28 22:58

LG V40 ThinQ默默在台上市 主打前後5組相機設計

2019-01-28 17:52

台灣首間旗艦店將開幕 蘋果招募更多人才

2019-01-29 09:47

LG新機V40ThinQ登台 五鏡頭相機吸睛

2019-01-28 15:50

刺激過年換機潮 韓廠推新機搶市

2019-01-28 22:57

Google主管PO照嘲笑 iPhone夜拍跟Pixel 3沒得比

2019-01-29 10:34

Uber在台啟用新工具 藉人臉辨識、110緊急求呼連線、行程分享確保乘車安全

2019-01-28 17:51

Canon推新大圖輸出機 結合尖端列印技術及新式彩色墨水

2019-01-28 17:26

LG將在台上市 5鏡頭的V40 ThinQ

2019-01-28 18:46

Google與Volvo、Audi合作打造的原生Android Auto車載系統將於2020年推出

2019-01-29 09:54

三星宣布今年起包含手機、家電產品盒裝均改用可回收環保素材製作

2019-01-29 10:47

擴展更多應用場景 Google Home與智慧顯示器將加入即時翻譯功能

2019-01-29 10:06

市場傳聞 下一款Xbox One至少有三種以上設計版本

2019-01-29 10:42

微軟數位助理服務Cortana也能透過華為手機、智慧喇叭召喚

2019-01-29 10:43

攻新年滑商機 Yahoo TV推出新春特輯

2019-01-29 09:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top