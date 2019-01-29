擴展更多應用場景 Google Home與智慧顯示器將加入即時翻譯功能

今年在CES 2019展示Google Assistant的各類應用可能性，Google實際展示藉由Google Asssitant的語言即時翻譯功能，而此項功能最初應用在Pixel Buds耳機配件，後續更開放第三方耳機配件也能使用此項功能。在稍早時候，Google更確認將使Google Home系列智慧喇叭，以及Google Home Hub在內智慧顯示器裝置都能支援語言即時翻譯功能，甚至可讓即時翻譯結果以文字形式呈現在螢幕上顯示。

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目前支援Google Assistant此項即時翻譯功能的語言，分別包含南非語、英語、日語、塞爾維亞語、阿拉伯語、芬蘭語、高棉語、僧伽羅語、亞美尼亞語、法語、韓語、斯洛伐克語、孟加拉語、德語、拉脫維亞語、西班牙語、加泰隆尼亞語、希臘語、尼泊爾語、斯瓦希里語、中文、印地語、挪威語、瑞典語、克羅埃西亞語、匈牙利語、波蘭語、坦米爾語、捷克語、冰島語、葡萄牙語、泰語、丹麥語、印尼語、羅馬尼亞語、土耳其語、荷蘭語、義大利語、俄語、越南語，預期接下來還會持續加入更多語言互譯。

相比先前透過耳機產生即時翻譯功能，Google預計在Google Home系列、Google Home Hub在內智慧顯示器提供版本，將能進一步透過系統念出，或是藉由螢幕顯示讓溝通對象知曉，如此將可進一步應用在需要透過不同語言溝通場合，例如機場海關向各國旅客提問，或是飯店辦理入宿手續時的溝通，讓更多不擅以外語溝通的人士依然可在特定場所與服務人員互動。

就先前Google的說法，過去推出Google翻譯的終極目標，就是透過更簡單服務打破語言隔閡問題。在後續更新以，更是藉由人工智慧、深度學習與神經網絡運算模式，讓系統能進一步分析不同語言使用結構，透過中間語言方式讓不同語言可以彼此互譯，同時達成符合在地用語翻譯效果。

雖然目前許多語言互譯仍有溝通理解上的差異，但至少在特定語言之間互譯已經沒有太大問題，主要還是取決在語言本身參考翻譯結果是否足以讓電腦系統學習，以及語言本身是否涉及更複雜語法結構，例如中文在內亞洲語言通常會有假借、倒裝、形聲等用法，如何讓這些語言用法達成更好互譯效果，可能還是需要更長時間進行學習。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》