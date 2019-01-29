微軟數位助理服務Cortana也能透過華為手機、智慧喇叭召喚

先前宣布與小米旗下小愛同學連動之後，微軟稍早也宣布與華為旗下數位助理服務「小藝」整合連動，讓華為旗下手機、智慧喇叭產品都能召喚微軟小冰，就連榮耀旗下手機與智慧喇叭產品也能支援此項功能。

分享 facebook

根據華為說明，目前只要旗下華為或容樣品牌手機產品升級至EMUI 9.0以上版本，即可在搜尋功能中輸入「召喚小冰」，即可在手機內喚醒微軟小冰數位助理服務，藉此銜接微軟Cortana物聯網連接功能，以及針對中國地區打造的微軟小冰自然語音互動體驗。

除了手機，包含華為推出的智慧喇叭，以及榮耀品牌推行整合數位助理服務「小藝」的智慧喇叭，同樣可以透過「召喚小冰」的口語指令，讓系統自動切換為微軟小冰使用模式，讓華為或榮耀品牌裝置可以透過聲控方式使用微軟小冰支援功能與服務。

不過，目前此項合作仍僅限中國地區推行的華為或榮耀品牌產品，目前在台灣等海外市場推行的華為品牌手機仍無法使用此項功能，但未來或許也會有機會導入。

除了持續與中國在地數位助理服務整合連動，其實微軟也在去年宣布與亞馬遜Alexa數位助理連動，藉此互補彼此功能與服務上的不足，同時也能讓彼此的數位助理服務能往各自擅長方向發展。而Google日前也開始與更多第三方服務整合，三星與LG旗下數位助理服務也開始整合亞馬遜、Google的數位助理服務，顯示未來數位助理服務功能發展不見得要能包山包海，可以藉由互通有無方式讓聲控互動變得更加實用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》