除了Galaxy S10 三星計畫同步揭曉新款Galaxy Fit健康手環與Galaxy Buds無線耳機

除了預計在接下來的Unpacked 2019活動上揭曉Galaxy S10系列機種，三星似乎也準備推出新款Galaxy Fit健康手環，以及全新無線耳機產品。

(圖為三星先前推出的Gear Fit 2 Pro健康手環) 分享 facebook

根據三星稍早遞交申請的藍牙技術認證文件內容顯示，三星計畫推出名為Galaxy Fit的全新健康手環，另外也計畫同步推出名為Galaxy Fit E的變種版本。

其中，Galaxy Fit應該就試過去曾經推行的Gear Fit後繼產品，並且跟進Galaxy Watch的命名方式，藉此讓產品更聚焦在Galaxy品牌名稱。而以Galaxy Fit E為稱的變種版本，暫時還無法確定是否意味搭載eSIM功能，或是進一步搭載ECG心電圖量測功能。

無論是Galaxy Fit或Galaxy Fit E，兩款健康手環均提供黑色、銀色、黃色與白色四款配色款式，另外均搭對應Bluetooth 5.0連接功能。

而三星也計畫推出新款無線耳機產品，預期將以Glaaxy Buds為稱，將成為先前推出的Gear IconX後繼產品，除了支援Bluetooth 5.0連接功能，更將支援8GB儲存容量。如果沒意外的話，Galaxy Buds也會支援三星數位助理服務Bixby。

(圖為三星先前推出的Gear IconX無線耳機) 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》