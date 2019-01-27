日本賣場出現行動電源拋售潮！Sony 5000mAh僅110元

分享 facebook 日本由於從2/1日起規定新的行動電源必須要通過PSE安全認證標誌才能販售，先前出品的行動電源並沒有打上這個標誌，將無法在商店販售。因此最近日本的賣場掀起了一批行動電源的拋售潮，有些品牌行動電源都幾乎是跳樓大拍賣的價格在販賣，像是Sony 5000mAh才賣410日圓，台幣不過一百出頭，這根本比山寨行動電源還便宜，這兩天有在日本旅遊的朋友，不妨去看看能不能撿到便宜！

前年日本經濟產業省(Ministry of Economy, Trade and Industry- METI) 公告表示，自2018年2月1日起，將行動電源納入圓形PSE的安全認證範圍，寬限期為1年。而到了今年2/1日，就是這個寬限期的終止日，也就是說如果先前的行動電源沒有取得這個PSE圓形安全認證的規範，都不得販售。

分享 facebook

依照日本的「電器用品安全法」，若鋰電池能量密度等於或大於400Wh/L (不包含使用於汽車、摩托車、醫療產品及工業產品之鋰電池)，則需申請圓形PSE認證。因此，包括行動電源在內，內含電芯並提供直流電壓之產品，皆在圓形PSE申請範圍內。

也因為「大限」即將要到，很多商店都推出了行動電源拋售區。

分享 facebook

有網友就驚呼：「行動電源這麼便宜，發生了什麼事？」

分享 facebook

我們來看看這些產品的價格：

分享 facebook

▲ 右邊是maxell 3100mAh的行動電源，售價280日圓(台幣78元)，左邊是maxell 2800mAh的行動電源，售價100日圓(台幣28元)。這樣的價格是不是會讓你懷疑人生？

分享 facebook

▲ 這個直接附插座旅行用的行動電源2600mAh，也是一百日圓。

分享 facebook

▲ 這個「Freed」品牌我們沒聽過，可能是日本當地品牌，像這種冷門品牌的價格更便宜了，5200mAh一樣一百日圓。

當然，不同的店家拋售的價格也不一樣，像是這位網友就用410元日圓（台幣114元）買到了Sony 5000mAh的行動電源，而HIDISK的行動電源20000mAh則只要3000日圓（台幣840元）。

分享 facebook

不過，是不是真的划算呢？

由於台日的包裝不一樣，上圖也查不到型號，不過在台灣的購物網站查，目前Sony 5000mAh的行動電源還要952元，幾乎是兩折甚至一折的價格呢！

分享 facebook

就算不考慮品牌的問題，以小米行動電源的價格來比較一下看看吧。由於現在小米已經沒有5000mAh以下的行動電源了，以小米行動電源 2 (5000mAh) 在網站上的價格為265元來說，還是比上面這位網友的價格貴一點。不過小米行動電源 20000mAh（2C）的價格則為665元，則是比上面這位網友便宜一些。所以，也不是趁著拋售盲目購買都能撿到便宜，還是要稍微注意一下呢！

另外提醒那些真的在日本打算開買的朋友，搭飛機各國都有行動電源的相關限制，首先是不能托運，這點應該各國都一樣。其次是容量，通常都是需要小於100Wh，換算下來以5V來說的話，大概20000mAh也就是上限了。再加上考慮你自己應該也會帶個行動電源出國，因此，也別開採購團了，自己買買一兩顆5000mAh撿個便宜也就算啦！

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》