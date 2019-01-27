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蘋果將推出至少7款全新iPad機種 或含新款iPad mini

2019-01-27 13:40楊又肇

在不少消息均指出蘋果即將在今年再次推出新款iPad mini之後，歐亞經濟委員會文件顯示蘋果已經申請註冊包含A2123、A2124、A2126、A2153、A2154、A2133，以及A2152在內7款iPad產品型號，其中或許包含新款iPad mini。

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從去年10月底才剛推出新款iPad Pro系列機種來看，蘋果預期在今年春季依然僅會維持更新iPad系列產品，但從此次蘋果一口氣申請7款iPad產品型號，或許代表接下來除了更新支援第二代Apple Pencil的新款9.7吋iPad之外，更可能再次更新iPad mini。

不過，目前仍無法確定新機是否就是傳聞中的iPad mini，以及新款iPad mini是否也會加入支援第二代Apple Pencil手寫應用功能。至於7款iPad產品型號是否包含全新產品，或是包含不具備通話功能的新款iPod touch，目前也還無法確定。

而從稍早釋出的iOS 12.2 beta版本程式碼內容中，同樣也顯示蘋果準備推出新款iPad產品資訊，另外也透露將推出新款iPod touch的消息，或許今年春季發表會將會有更多產品揭曉。

目前關於蘋果新款iPad mini的傳聞不少，但實際推出產品細節，應該還是要等到蘋果春季發表會才能確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果Apple PenciliPadApple

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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