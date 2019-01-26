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AirPods 2新功能曝光 可望今年問世

2019-01-26 14:43teXch

圖／取自Digitimes
圖／取自Digitimes
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這幾年隨著iPhone與各家手機廠相繼取消耳機孔後，真無線藍芽耳機這名詞不斷地出現在電子消費市場中；自從AirPods於2016年9月發表以後，除了傳統手機廠相繼推出適配該廠手機的真無線藍芽耳機(例如OPPO、小米、Samsung等)以外，國內外知名耳機大廠也爭相推出該品牌的真無線藍芽耳機(例如BOSE、Sennheiser、B&O等)，引領一波真無線耳機潮，時至今日能持續發燒中。

雖然AirPods目前售價仍居高不下，但簡約的外型以外，最吸引果迷的莫過於與蘋果生態系完美的結合，至今創下相當優異的銷量！近日根據國外知名媒體9to5Mac從最近更新 iOS 12.2 開發者版本發現 (Hey Siri) 的設置頁面，雖然從圖中沒有辦法明確指出該配對產品為AirPods 2，但由於現行的AirPods並不支援(Hey Siri)的功能，想要啟動Siri還必須雙擊才能啟動，因此據傳可能為AirPods 2的最新功能！

根據Digitimes從供應鏈消息推測AirPods 2將會在2019年上半年正式推出，傳言將支援健康監測的功能，健康監測在近兩年iPhone及Apple Watch發表會上都是發表會的重點之一，因此AirPods 2將有可能成為另一款支援健康監測的穿戴型智慧裝置。

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AirPods耳機蘋果Siri

teXch

聯合新聞網合作3C作者。https://texch.net/
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