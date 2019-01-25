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Olympus揭曉無反專業級旗艦相機OM-D E-M1X 搭載7.5級防震、最高60fps全畫素連拍

2019-01-25 12:36楊又肇

在先前預告之後，Olympus正式揭曉旗下新款無反光鏡設計的專業級旗艦相機OM-D E-M1X，標榜搭載7.5級防震、最高能以60fps的全畫素連拍表現。

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對於目前包含Sony、Canon、Nikon等品牌先後推出全片幅設計的無反光鏡相機，Olympus顯然目前仍未計畫推出相同規格產品，強調目前主要還是著重在相機拍攝使用本質，並不認為提升為全片幅之後可以獲得更好表現，反而期望進一步凸顯M4/3機種高速拍攝、更快自動對焦，同時可以維持輕巧機身設計等特色。

因此在此次推出的OM-D E-M1X，主要就是將拍攝速度、防震設計等使用需求具體提昇，分別在定焦時最高能以60fps速度連拍，追焦模式則可達18fps，另外機身也搭載7.5級防震效果，藉此讓使用者能更輕易拍出平穩、清晰影像，並且強化機身內部超音波除塵效果。

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不過，為了確保OM-D E-M1X的整體持握感與操作便利性，Olympus直接在此款新機以一體成形方式整合垂直手把設計，但實際大小僅比過往機種外加垂直手把體型略增加一些，相比其他品牌專業機種體型、重量的話，還是有不少優勢。

機身部分更採用比IPX1更嚴謹的防水測試，因此也讓OM-D E-M1X具備更高極端氣候防護效果，並且在零下10度左右環境仍可對應麥克風、耳機或其他線路連接使用需求。

規格方面，OM-D E-M1X維持採用與E-M1 Mark II相同的2040萬畫素感光元件，同樣也支援121點全區十字對焦，並且加入更多對焦模式選項，藉此對應更多不同拍攝場景的對焦需求，主要是為了滿足專業拍攝更極端的對焦應用。

而除了在靜態拍攝對應最高60fps連拍 (定焦時)，OM-D E-M1X更加入搭配腳架拍攝的8000萬畫素超解像拍攝功能，以及此次新增可達5000萬畫素的手持超解像模式，動態錄影則可支援4K@30fps、1080p@120fps等記錄規格，並且能透過OM-Log400模式改善動態範圍補正表現，另外也支援Wi-Fi傳輸照片功能。

建議售價部分，OM-D E-M1X單機身預計以3000美元價格推出，將會在今年2月底正式銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

相機Olympus

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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