華碩推出自製智慧喇叭「神隊友小布」 強調高度在地化整合

在越來越多廠商進軍智慧喇叭產品之後，華碩稍早也宣布推出自有智慧喇叭「神隊友小布」，其中採用華碩在地團隊研發語音助手雲驅動，分別以「在地化」、「生活化」、「個性化」特性對應各類使用需求。

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根據華碩表示，旗下採用自行研發的語音助手雲以機器學習、自然語言理解與巨量數據分析，藉此了解使用者聲控需求，進而處理包含天氣查詢、音樂播放、鬧鐘設定、在地資訊查詢、語言翻譯、貨幣匯率轉換等應用。

同時，華碩也說明「神隊友小布」整合在地應用服務，除了藉由華視專業主播原音呈現的新聞內容，另外也與KKBOX合作免費2個月音樂收聽，在語音識別部分更加入理解在地化用語，讓使用者透過習慣用語互動時也能讓「神隊友小布」了解實際表意內容。

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而在生活化應用部分，「神隊友小布」更可對應諸如未來10天天氣預報，提醒外出防曬、攜帶雨具或配戴口罩等事項，同時也能配合即時路況讓使用者在路線查詢時，可以避開塞車路線，或是進行中英文無縫翻譯。

至於在客製化部分，則可透過專屬app設定下達特定聲控指令時，將可由「神隊友小布」執行預先設定的回應模式或服務內容，並且可讓第三方廠商客製化語音風格，或是客製化技能服務，藉此增加「神隊友小布」更多應用可能。

華碩預計從即日起透過華碩三創體驗店、全國電子實體門市，以及PChome24h購物線上通路率先開賣，在2月28日以前購買，並且在華碩官方活動網站完成線上登錄，即可額外獲得華碩Zenbo迴力車。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》