D-Link推出可自動偵測家中是否淹水的物聯網設備 支援Google ASsistant連動

D-Link稍早宣布推出支援Google Assistant語音控制的全新Wi-Fi漏水感測器 (DCH-S161)，將可配合家中Wi-Fi網路與本身感測元件，以及D-Link旗下mydlink雲端服務，即可在感知家中發生漏水情況後，自動透過手機通知使用者家中漏水狀況。

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DCH-S161本身採用迷你外型設計，並且以純白外殼呈現外觀，內建支援802.11 n/g 2.4GHz傳輸規格的雙天線模組，並且在感測元件背面連接一條1.8公尺長度的感測線，可對應不同環境感知是否有漏水狀況，藉此確認家中漏水狀況。

除了可藉由感測元件與連線功能自動通報使用者家中是否漏水，DCH-S161更可透過Google Assistant數位助理服務，以英文指令方式進行互動，例如詢問「Hey Google, does the DCH-S161 detect a water leak」確認家中漏水狀況。

建議售價部分，DCH-S161將以新台幣1760元價格上市，預計近期內就會在台灣地區推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》