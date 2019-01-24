AirPods有新用途？ 小心被不肖人士當竊聽器

路透資料照 分享 facebook

蘋果公司的AirPods從上市以來就受到不少用戶喜愛，少了耳機線讓使用更為靈活以外，最新的iOS12還加入新功能，幫助聽障人士更清晰的聽到外界聲音，沒想到這個善意卻被網友發現可以拿來當竊聽器使用。

據今日頭條消息，最新的iOS12中加入Live Listen功能，能將iPhone做為收音設備，配合降低噪音程序獲得純淨人聲，再通過AirPods放大音量後傳遞給使用者。通過這個方法，能讓聽障人士輕鬆的在吵雜環境中清楚聽到人們的聲音，iPhone與AirPods的組合在某些環境下，可以成為專業聽力輔助設備的替代品。

沒想到蘋果公司對於身障人士的一番善意，卻被推特網友發現「新用途」，他將iPhone放至目標處，戴上AirPods開啟Live Listen後，躲到角落就能偷聽到別人說話，如此容易就能實現竊聽的行為，讓不少轉發文章的網友們非常崩潰，對於廣大AirPods的使用者來說，這件事為蘋果公司帶來不小的危機。

對於這個事件，蘋果公司目前還沒有做出回應，雖然這種有心人士應該不多，但是如果在路邊看到遺失的手機，怕自己重要資訊外洩的話，可以將撿到的手機藍芽關閉，畢竟AirPods要依靠藍芽才有辦法使用，而最簡單的方法就是盡量別在公共場合談論私密的事，以免隔牆有耳。