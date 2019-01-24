經濟專家：高通在晶片授權市場並無違反壟斷情形

在與美國聯邦貿易委員會 (FTC)的訴訟中，Qualcomm方面請來競爭政策與反壟斷經濟專家Tasneem Chipty協助作證，強調Qualcomm在市場並無違反壟斷情形。

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市場資訊公司Matrix Economics所屬競爭政策與反壟斷經濟專家Tasneem Chipty於法院作證說明，Qualcomm並沒有辦法迫使手機廠商接受誇張的授權條款，並且甘願支付高達數十億美元的授權費用，同時在與聯發科、Intel在內廠商競爭市場，更透過主動降價增加競爭優勢的作法，其實也符合市場競爭作法，並未有造成市場壟斷或刻意打壓競爭對手情況。

而依照Qualcomm先前說法，則是指出包含三星、華為在內品牌手機都已經採用Qualcomm以外廠商，或是使用自有通訊晶片，使得Qualcomm在2014年至2017年間的多數高階旗艦機種的數據晶片市佔比例大幅減少，蘋果在後續推行新機也均採用Intel提供數據晶片情況下，也造成Qualcomm數據晶片在高階旗艦機種市佔比例明顯下滑。

因此，在這樣的情況下，Qualcomm主張本身並未涉及市場壟斷情況。

但就蘋果方面立場，則強調過去在2012年針對新款iPhone所提出LTE數據晶片規格要求，當時就曾與Ericsson、Broadcomm與Intel在內公司洽談相關技術產品供應，但僅有Qualcomm提供LTE數據晶片能滿足蘋果需求，同時直到2016年才開始在iPhone 7加入Intel提供的LTE數據晶片產品。

在此之前，蘋果營運長Jeff Williams於相關證詞指出，過去從前執行長Steve Jobs仍在世期間，蘋果自2006年至2012年期間均以每支iPhone支付約7.50美元價格，當做向Qualcomm取得技術授權費用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》