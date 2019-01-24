親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

經濟專家：高通在晶片授權市場並無違反壟斷情形

2019-01-24 09:41楊又肇

在與美國聯邦貿易委員會 (FTC)的訴訟中，Qualcomm方面請來競爭政策與反壟斷經濟專家Tasneem Chipty協助作證，強調Qualcomm在市場並無違反壟斷情形。

分享

市場資訊公司Matrix Economics所屬競爭政策與反壟斷經濟專家Tasneem Chipty於法院作證說明，Qualcomm並沒有辦法迫使手機廠商接受誇張的授權條款，並且甘願支付高達數十億美元的授權費用，同時在與聯發科、Intel在內廠商競爭市場，更透過主動降價增加競爭優勢的作法，其實也符合市場競爭作法，並未有造成市場壟斷或刻意打壓競爭對手情況。

而依照Qualcomm先前說法，則是指出包含三星、華為在內品牌手機都已經採用Qualcomm以外廠商，或是使用自有通訊晶片，使得Qualcomm在2014年至2017年間的多數高階旗艦機種的數據晶片市佔比例大幅減少，蘋果在後續推行新機也均採用Intel提供數據晶片情況下，也造成Qualcomm數據晶片在高階旗艦機種市佔比例明顯下滑。

因此，在這樣的情況下，Qualcomm主張本身並未涉及市場壟斷情況。

但就蘋果方面立場，則強調過去在2012年針對新款iPhone所提出LTE數據晶片規格要求，當時就曾與Ericsson、Broadcomm與Intel在內公司洽談相關技術產品供應，但僅有Qualcomm提供LTE數據晶片能滿足蘋果需求，同時直到2016年才開始在iPhone 7加入Intel提供的LTE數據晶片產品。

在此之前，蘋果營運長Jeff Williams於相關證詞指出，過去從前執行長Steve Jobs仍在世期間，蘋果自2006年至2012年期間均以每支iPhone支付約7.50美元價格，當做向Qualcomm取得技術授權費用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm反壟斷iPhone

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

AirPods有新用途？ 小心被不肖人士當竊聽器

2019-01-24 15:20

蘋果更新iPod touch商標描述 加入「手持遊戲掌機」等內容

2019-01-24 09:35

微軟攜手PC廠擴展教育市場、打造新款手寫筆 Microsoft Teams新增更多教育應用

2019-01-24 08:35

熱門文章

不只華為 手機只要上網就會洩露這些祕密....

2019-01-25 18:24

手機回傳資料 3C達人：消費者也要落實資安

2019-01-25 21:12

《星海爭霸2》AlphaStar大勝人類 AI學習能力大躍進

2019-01-25 14:22

只用iPhone XS也能拍出賀歲大片！ 蘋果找名導賈樟柯拍微電影《一個桶》

2019-01-25 15:26

過年長假商機 電信業漫遊價下殺搶客

2019-01-25 15:04

華為揭曉針對5G基地台打造的核心晶片「華為天罡」 以Balong 5000應戰5G競爭

2019-01-25 13:01

以「水滴」為設計、取消所有開孔 vivo揭曉第二款APEX設計手機

2019-01-25 15:05

更方便的收款裝置登台 LINE Pay成為台灣最多人使用行動支付服務

2019-01-25 15:09

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top