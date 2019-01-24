微軟攜手PC廠擴展教育市場、打造新款手寫筆 Microsoft Teams新增更多教育應用

除了Google積極透過Chromebook布局教育市場，微軟從以前也持續以旗下Surface系列機種，或是搭配合作夥伴打造產品擴展教育市場需求，而在今年的英國教育展會活動Bett Show 2019中，微軟除了與Dell、宏碁、聯想在內OEM廠商合作多款售價親民的筆電產品，並且推出售價40美元的Microsoft Classroom Pen手寫筆，同時也在Microsoft Teams加入更多符合教育應用需求功能。

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此次與微軟合作推行面向教育市場應用機種，分別包含聯想推出的100e、300e、14w，以及由宏碁推出的TravelMate B1(B118-M)、TravelMate Spin B1 (B118-R/RN)、TravelMate B1-141，另外也包含由Dell推行的Latitude 3300 for Education。

而針對先前推出的Surface Go，微軟也宣布推出僅為40美元售價的Microsoft Classroom Pen手寫筆，相比一般售價為99美元的Surface Pen更小、更耐用，同時可藉由連接掛繩與Surface Go保護套，或是與其他相容Surface Pen使用的裝置一同使用。另外，微軟也透露當學生透過數位手寫筆進行學習時的效率提昇比例約達38%。

不過，Microsoft Classroom Pen手寫筆並未開放一般通路銷售，僅針對教育機構以20支起跳數量提供大量採購，預計今年2月正式推出。

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配合教育市場應用需求，微軟更在Microsoft Teams加入更多符合教育應用需求功能，例如可由教師透過Microsoft Teams建立、管理學生作業項目，並且透過網路服務平台確認學生作業完成進度，而透過iOS或Android平台的Microsoft Teams服務，教師也能隨時針對學生團隊作業表現進行評分，並且透過Grade Sync功能將學生成績表現同步至學生資訊系統內。

此外，針對教育市場推行的Microsoft Teams服務也將加入可協助教師確認學生作業是否有抄襲的Turnitin服務，同時也整合微軟線上遊戲開發引擎MakeCode，讓學生能透過免費教材學習程式編碼

根據微軟分享資料，目前平均每個月約有超過100萬台Windows 10裝置被美國地區K-12學制學生使用，而Microsoft Teams在教育市場應用年成長比例高達251%，而去年由微軟收購的影音社群學習平台Flipgrid，目前每天也有多達98萬支影片內容被分享使用，平均每55秒就有一名新教育人員加入，目前總累積分享教育影音時間長度已經超過161億秒。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》