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微軟可能計畫讓「電影和電視」應用服務進駐Android與iOS平台

2018-07-09 07:16楊又肇

相關消息表示，微軟可能計畫將過去曾在Windows 10 Mobile、Windows 10與Xbox One平台上出現的「電影和電視」應用服務搬上Android與iOS行動裝置平台。

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之所以會希望將「電影和電視」應用服務移轉到Android與iOS行動裝置平台，自然也是因為微軟本身在Windows 10 Mobile平台發展失利，但並未因此放棄行動市場發展機會，接連針對行動裝置提供Office 365、Microsoft Edge瀏覽器等應用服務，以及針對Android平台打造的Microsoft Launcher操作介面，自然也顯示微軟目前希望藉由眾人常用的行動裝置平台擴展自有服務，讓更多人習慣使用微軟提供服務內容。

Windows Central網站取得消息表示，微軟內部已經著手研究如何將過去曾在Windows 10 Mobile、Windows 10與Xbox One平台上出現的「電影和電視」應用服務，順利移轉到Android或iOS平台繼續運作，讓使用者能透過Microsoft Store商店服務購買影片內容後，即可透過Android或iOS平台裝置隨時觀看。

不過，這樣的服務難免也會擠壓到Google、蘋果各自在行動裝置上提供相同服務項目，因此免不了可能會向先前Valve更新後的iOS版Steam因違反蘋果App Store使用政策，導致遭蘋果下架處分，經由後續調整才恢復上架。至於若微軟確定將使「電影和電視」應用服務登上Android或iOS行動平台，意味微軟必須預先打理好這些服務背後所產生利益衝突關係。

而相關消息更指出微軟準備加入名為「Movies Anywhere」合作計畫，形式上有點類似Xbox One所提供「Play Anywhere」計畫，讓使用者透過微軟服務，或是Google Play、iTunes、亞馬遜Prime Video、Fandangonow或VUDU等服務購買相同影音內容後，即可透過不同裝置播放觀看。

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微軟行動裝置

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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