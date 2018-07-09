蘋果新款iPad、Mac將至？歐亞經濟委員會網站出現新品資訊

相關消息指出，蘋果稍早已經向歐亞經濟委員會遞交5款全新iPad，以及5款全新Mac系列機種註冊文件，意味今年新款iPad、Mac系列產品將會在不久之後更新。

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根據Consomac網站報導指出，蘋果稍早已經向歐亞經濟委員會遞交包含A1876、A2013、A1934、A1979、A2014在內5款iPad產品型號，同時也遞交包含A1931、A1932、A1988、A1989、A1990在內5款Mac系列機種。

從2016年情況來看，蘋果在當年的秋季發表會之前，便在8月時於歐亞經濟委員會官網出現包含「iPhone 7」、「Apple Watch Series 2」、「Apple Watch Series 1」，以及「AirPods」等品項名稱，後續也在發表會上逐一證實此類產品推出消息。而相同地，在去年WWDC 2017正式開始前，歐亞經濟委員會官網同樣出現包含新款Magic Keyboard、MacBook Pro，以及iPad Pro新品資訊，蘋果隨即在WWDC 2017主題演講中揭曉這些新品，意味歐亞經濟委員會官網所出現新品登記資訊，即為蘋果準備推行新品品項。

而就型號判斷的話，新款Mac系列可能包含新款MacBook Pro，以及傳聞即將推出換上視網膜螢幕、定位相對親民的新款MacBook Air。而新款iPad系列則預期分別為12.9吋的iPad Pro，以及10.5吋版本，其中可能區分純Wi-Fi版本與可對應SIM卡上網版本兩種規格，至於9.7吋版iPad Pro是否還會再度更新，目前暫時還無法確認。

在其他市場傳聞中，還包含今年預計推出的iPhone新機包含三種不同尺寸，甚至可能加入全新配色設計，而iPad Pro系列也可能跟進採用TrueDepth相機模組，並且支援Face ID與Animoji等應用功能，至於新款Apple Watch則尚未傳出具體更新項目，但有可能加入進一步的睡眠追蹤功能。

不過，在蘋果尚未發表之前，其實不少傳聞都仍有可能僅為芭樂消息，最終還是要以蘋果屆時在秋季新品發表會公布資訊為主。