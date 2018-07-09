親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

蘋果新款iPad、Mac將至？歐亞經濟委員會網站出現新品資訊

2018-07-09 07:01楊又肇

相關消息指出，蘋果稍早已經向歐亞經濟委員會遞交5款全新iPad，以及5款全新Mac系列機種註冊文件，意味今年新款iPad、Mac系列產品將會在不久之後更新。

分享

根據Consomac網站報導指出，蘋果稍早已經向歐亞經濟委員會遞交包含A1876、A2013、A1934、A1979、A2014在內5款iPad產品型號，同時也遞交包含A1931、A1932、A1988、A1989、A1990在內5款Mac系列機種。

從2016年情況來看，蘋果在當年的秋季發表會之前，便在8月時於歐亞經濟委員會官網出現包含「iPhone 7」、「Apple Watch Series 2」、「Apple Watch Series 1」，以及「AirPods」等品項名稱，後續也在發表會上逐一證實此類產品推出消息。而相同地，在去年WWDC 2017正式開始前，歐亞經濟委員會官網同樣出現包含新款Magic Keyboard、MacBook Pro，以及iPad Pro新品資訊，蘋果隨即在WWDC 2017主題演講中揭曉這些新品，意味歐亞經濟委員會官網所出現新品登記資訊，即為蘋果準備推行新品品項。

而就型號判斷的話，新款Mac系列可能包含新款MacBook Pro，以及傳聞即將推出換上視網膜螢幕、定位相對親民的新款MacBook Air。而新款iPad系列則預期分別為12.9吋的iPad Pro，以及10.5吋版本，其中可能區分純Wi-Fi版本與可對應SIM卡上網版本兩種規格，至於9.7吋版iPad Pro是否還會再度更新，目前暫時還無法確認。

在其他市場傳聞中，還包含今年預計推出的iPhone新機包含三種不同尺寸，甚至可能加入全新配色設計，而iPad Pro系列也可能跟進採用TrueDepth相機模組，並且支援Face ID與Animoji等應用功能，至於新款Apple Watch則尚未傳出具體更新項目，但有可能加入進一步的睡眠追蹤功能。

不過，在蘋果尚未發表之前，其實不少傳聞都仍有可能僅為芭樂消息，最終還是要以蘋果屆時在秋季新品發表會公布資訊為主。

iPadMacBook蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

吃了一個月霸王餐 原來是行動支付搞的鬼

2018-07-08 21:50

夏日出遊怎能沒帶相機 Canon、Sony降價再送好禮

2018-07-08 18:07

微軟可能計畫讓「電影和電視」應用服務進駐Android與iOS平台

2018-07-09 07:16

曾被譽為有史以來最棒設計 蘋果將它列為「過時產品」

2018-07-06 10:54

傳微軟將推親民款Surface 可能採用Pentium等級處理器

2018-07-06 10:52

燦坤看好畢業求職商機 祭出Mac全系列現折8％

2018-07-05 18:47

怕手機摔壞？這款「安全氣囊」裝置讓你省下維修費

2018-07-05 15:49

恢復大光圈、提昇攝影功能 Sony隨身相機RX100 VA日本揭曉

2018-07-05 09:20

百度打造自有人工智慧運算加速晶片「昆侖」 帶來30倍運算能力

2018-07-05 09:18

百度打造全新對話式人工智慧系統DuerOS 3.0 與Intel深度合作

2018-07-05 09:18

搶先機 百度開發AI晶片「昆侖」

2018-07-05 01:23

百度研發 AI晶片「昆侖」問世

2018-07-04 23:50

電腦加了「它」就是比較快！ 傳輸線上的磁環妙用

2018-07-04 15:19

可將耳機收納錶帶內 華為針對智慧手錶申請多項設計專利

2018-07-04 10:19

蘋果傳開發導航智慧衣 有機會取代導盲犬

2018-07-04 10:17

三星2018新款The Frame電視缺了43吋 多了QLED系列機種功能

2018-07-04 10:16

代號「仙女座」的微軟雙螢幕手持裝置發展停滯 亮相還要等

2018-07-04 10:09

華碩觸控雙螢幕新機多媒體展首賣 月底前買再抽RIMOWA

2018-07-03 19:57

Apple Watch不必再說「嘿Siri」：抬起手直接吩咐

2018-07-03 16:52

世足賽事進入高潮！投影機商品推優惠 觀賽不能少

2018-07-03 14:41

如何挑選投影機？ 可以先考慮觀看距離、價格

2018-07-03 14:41

改變傳統交通運輸模式 傳Alphabert投資共享電動滑板車服務Lime

2018-07-03 10:59

NVIDIA傳於Gamescom揭曉新顯卡 AMD第二代撕裂者也蓄勢待發

2018-07-03 10:58

中國智慧販賣機 讓你用「掌紋」付錢

2018-07-02 22:42

趕快去學小小兵語！LINE今秋再推新款智慧音箱

2018-07-02 20:14

華碩擴大首年首次完美保固服務 費用省8成

2018-07-02 20:04

小米水滴型壁掛式洗衣機 小小一台強調個人專屬

2018-07-02 19:29

Qualcomm藉由無線射頻讓無線網路裝置可清楚知曉使用者所處方位

2018-07-02 12:01

Razer採光觸發設計的紫軸揭曉 率先用於Huntsman系列機械鍵盤

2018-07-02 12:00

亞馬遜推新配件讓平板變身智慧喇叭、同步推出新款兒童平板

2018-07-02 11:55

旅遊日本就靠它 即時旅遊翻譯機ili沒網路也通

2018-07-01 18:13

Sony第六代1吋感光元件隨身相機 7月5日在台上市

2018-06-29 11:44

可以跟小小兵說話啦！LINE讓Clova互動更擬真 秋季推新造型

2018-06-29 11:43

Qualcomm認為智慧穿戴裝置含金量仍高 侷限整體技術發展較慢

2018-06-29 11:23

Google開始在紐約、舊金山測試Google Assistant接手致電預約服務

2018-06-28 14:56

5G、行動AR等應用將加速推動一體式虛擬視覺裝置普及

2018-06-28 14:55

Qualcomm：Snapdragon 600系列依然是重要產品線

2018-06-28 09:25

SD記憶卡搭配PCI Express的儲存設計將以SD Express作為標準規範

2018-06-28 09:24

元太E Ink電子紙打造的公車站牌可能很快就會落實在台北街頭

2018-06-28 09:20
看更多

熱門文章

吃了一個月霸王餐 原來是行動支付搞的鬼

2018-07-08 21:50

你是Gmail用戶嗎？ 保護隱私2招自保

2018-07-09 06:12

小米創辦人雷軍：「傻人有傻福」 掛牌上市僅只是開始

2018-07-08 23:46

多款iPad、Mac即將推出？蘋果註冊多達十樣產品型號

2018-07-08 20:04

受母指使 香港9歲男童獨自走私40支iPhone X到廣州

2018-07-08 18:03

夏日出遊怎能沒帶相機 Canon、Sony降價再送好禮

2018-07-08 18:07

蘋果深耕光學應用 傳攻微型顯微鏡

2018-07-08 12:53

V視頻助手：快速下載騰訊、百度、微博等大陸平台影片

2018-07-08 20:57

引爆體感電競熱潮！ 體感電競爭霸賽開戰

2018-07-08 09:47

蘋果新款iPad、Mac將至？歐亞經濟委員會網站出現新品資訊

2018-07-09 07:01

微軟可能計畫讓「電影和電視」應用服務進駐Android與iOS平台

2018-07-09 07:16

Intel否認與蘋果晶片供應關係受影響 強調現有合作不變

2018-07-09 07:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top