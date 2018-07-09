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Nikon新款全片幅無反相機傳將於23日亮相

2018-07-09 08:36楊又肇

雖說Nikon並非第一次進軍無反機種市場，但在先前推出Nokia 1系列機種卻不賣座情況，加上近年來持續在市場發展沒有太大聲浪之下，似乎讓Nikon在相機市場發展逐漸失去過往光環。不過，市場持續有傳聞指出Nikon計畫藉由全新全片幅無反機種反擊，稍早更有說法指出Nikon預計在7月23日宣布推出兩款全新全片幅無反機種。

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根據Nikon Rumors網站取得消息，透露Nikon計畫在7月23日揭曉兩款全片幅無反機種，預計以此向幾乎稱霸此規格市場的Sony抗衡，其中機身預期採用類似Sony a7系列般輕巧設計，同時將加入Nikon過往在相機產品強調人體工學使用特色，機身將會加入5軸防震設計，並且支援每秒9張連拍表現，並且支援XQD、CF Express兩種記憶卡格式 (似乎未計畫加入使用SD記憶卡？)。

此外，機身將會採用全新55mm口徑的無反接口，光圈最高可對應f/0.95，但最主要還是要看搭配使用鏡頭設計，至於兩款新機差異將會在解像能力有所不同，其中一款將對應2400萬畫素至2500萬畫素規格，另一款則將採用4500萬畫素至4800萬畫素規格設計。

而Nikon預計針對這兩款新機提供包含24-70mm、50mm、35mm三款鏡頭，並且將以24-70mm作為標準Kit鏡，建議售價則可能介於3000美元至4000美元。

不過，在目前全片幅無反機種市場幾乎已經被Sony吃下，同時因為過去APS-C片幅的無反機種並未成功獲得市場青睞，Nikon是否能在全片幅無反機種順利反擊，恐怕還是要看Nikon是否能拿出更吸引人的特色。

Nikon

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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