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吃了一個月霸王餐 原來是行動支付搞的鬼

2018-07-08 21:50莊翔婷

行動支付已經漸漸成為民眾外出付款的選擇之一，不僅在超商能使用，在台灣某些夜市也開放用行動支付小額付款，讓消費者不用帶太多的紙鈔硬幣出門，卻有人利用行動支付的小漏洞吃霸王餐，可能還不是單一個案。

圖／取自騰訊新聞
圖／取自騰訊新聞
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據騰訊新聞報導，在中國大陸重慶的一家餐館，自從老闆娘使用行動支付以來，偶爾都會有帳目對不起來的狀況，近期更是誇張的天天都有短缺，由於老闆娘對網路及手機不精通，因此一直沒有解決這個問題，直到有天跟女兒提起才覺得事有蹊蹺，替她裝了喇叭，只要付款成功就會有聲音播放出來。

這家餐館的生意不錯，讓老闆娘每天忙得焦頭爛額，有很多人使用行動支付後，就直接將付款成功的畫面給她看，因為太忙了所以沒有再用手機確認，近幾個月來每天都有一位年輕男子來店裡用餐，而且都固定點11塊錢（約台幣51元）的餐點，6月27日當天男子又趁著店裡忙，匆忙出示付款畫面就離開，喇叭卻沒有發出任何聲音，雖然老闆娘覺得古怪，卻也認為可能是網路太慢，一旁的女兒得知此事後就猜到每天帳目短少的原因了。

不巧的是，男子後來因為忘記拿東西而返回店家，老闆娘趁機會將他攔下質問，並請他出示剛剛的付款畫面，而男子一直推託不願意，讓店家更確認了他應該是使用「螢幕截圖」的功能，每次都投機取巧吃了霸王餐，事後一直鬧到警察到場才願意歸還一個月的飯錢300塊（約台幣1391元），雖然這件事很快就落幕，但是老闆娘回憶起之前的經驗，認為應該有不少顧客利用截圖的功能吃過霸王餐，除了往後要更加注意以外，也提醒使用行動支付的店家跟民眾要多加留意，以免造成巨大損失。

行動支付

莊翔婷

聯合新聞網數位特約作者。

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