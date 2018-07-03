世足賽事進入高潮！投影機商品推優惠 觀賽不能少

2018-07-03 14:41 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李珣瑛 ／台北報導



EPSON 3D家庭劇院投影機 EH-TW5400。 業者／提供 分享 facebook

2018世界盃足球賽，16強的賽程正在俄羅斯開打，吸引全球足球迷關注目光。可以讓眾多好友同步觀賞賽事的投影機商品，也隨著世足賽事進入高潮，品牌廠商趁勢推出優惠活動促銷，有意添購投影機的消費，不妨趁機撿便宜。

運動賽、開學旺季

世界盃足球賽開踢，是否帶動投影機的銷售？udn買東西表示，一般而言，投影機銷售旺季的業績，約較淡季大成長三到四成。旺季主要落在運動賽事期間與開學季，例如每年的3月或是8月。新學期之前，學校會依計畫添購新的教學設備，因而帶動投影機商品在開學季期間銷量增加。再加上今年正逢四年一度的世界盃足球賽，賽前高單價的投影機銷量，出現較去年同期約二到三成的顯著成長。

Optoma UHD50 2400流明 4K UHD家庭劇院投影機。 業者／提供 分享 facebook

趨勢1 硬體智慧化

探究今年的投影機的產品趨勢，業者指出，硬體「智慧化」是個趨勢，投影機也不例外。 奧圖碼自2018年開始正式進入智慧投影機的新階段，尤其是奧圖碼上半年所發表的UHD51A，連結了Amazon的Alexa及Google Assistant等語音助理，預料這將為已有投影機使用經驗的消費者，帶來完全不同的新視野。

這波新趨勢，也會讓未曾使用過投影機的潛力消費者，因為智慧家電所創造的串連，開始接觸投影機，成為智慧家電中的一環，奧圖碼接下來將要發表的一系列新機種亦同。

LG Minibeam FHD超短焦劇院LED微投影機 PF1000UG。 業者／提供 分享 facebook

趨勢2 光源改變

另一個趨勢，則是光源的改變。 奧圖碼投影機正加速的朝向LED及雷射兩種光源的趨勢，預料隨著光源的改變，將讓消費者能夠使用更長的時間，進而享受更好的亮度表現。

udn買東西表示，奧圖碼UHD50 2400流明4K UHD家庭劇院投影機擁有超高4K解析度，可以觀看世足賽。原價4萬9900元，刻正特價4萬7405元，並配合全系列九折up再送豪禮的行銷活動，至8月底截止。

也參與特價活動的愛普生3D家庭劇院投影機 EH-TW5400，原價3萬2900元，搭配送布幕+HDMI 4K影音傳輸線的行銷活動。這款具備劇院級高解析度產品，適合在家輕鬆觀看3D世足賽事。

udn買東西指出，不需施工拉線，安裝簡易的LG Minibeam FHD超短焦劇院LED微投影機PF1000UG，原價4萬6900元，現有全館79折up促銷活動，優點是超短焦投影，超高對比15萬：1的影像技術，輕鬆觀賞更便利。

ACER Ultra HD 4K 投影機 V6810。 業者／提供 分享 facebook

野餐看球賽 新選擇

另外，宏碁Ultra HD 4K投影機V6810首次推出搭載最新0.47吋DLP DMD晶片、影音功能兼具的真4K UHD DLP投影機。原價3萬9900元。近期有行銷活動：送Whirlpool WDEE16W（8L）除濕機（市價5490元）+HDMI 4K影音傳輸線。是現行產品中，最小最輕巧，為野餐觀看賽事推薦款。