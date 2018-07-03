如何挑選投影機？ 可以先考慮觀看距離、價格

2018-07-03 14:41 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李珣瑛 ／台北報導



如何挑選適合的投影機？udn買東西建議，衡量觀賞距離及使用習慣，做為選擇投影機商品的依據；再輔以價格考量，便不能選出合宜的投影機款式。

udn買東西分析指出，目前投影機的熱銷機種為：短焦式、3D投影機，平均消費金額大約落在1萬~2萬元左右；微型投影機則多半會在寒暑假中主推，由於其單價相對偏低，花費數千元至萬元以上即可購入，需視購買規格而定。

一般來說，投影機大尺寸型號的主力消費客層，多半屬於30至35歲以上，經濟能力較佳者。主要因為大型的投影機商品單價略高，自2萬元起跳。

選購投影機應注意事項，首先是：觀賞距離以舒適最重要，需注意擺放的室內空間與螢幕對角線的比例。其次，依使用習慣來挑選投影機，選擇最適合的產品，例如：便攜式、商用式、3D家庭劇院式，需依照使用喜好挑選。再者，選擇商品特性符合自身需求，如短焦式適合小空間，若是空間不足，或租屋族可以考慮購買。

奧圖碼表示，購買硬體產品需注意的原則及事項其實萬變不離其宗，生產製作端的技術能力代表整體的品質保證及售後服務，以及產品是否能夠提供使用端得到最佳使用經驗，有根底的製造大廠及經營多年的品牌承諾，都是消費者選購產品時最能夠有所依據的條件。

此外， 每個品牌皆有其獨特的特色及專長，選購前不妨深入瞭解該品牌的強項，是否符合消費者最在意的需求項目，可做為選購時的輔助參考條件。