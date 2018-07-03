親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

馬英九再選總統？韓國瑜：說到他的能力 基層多搖頭

史上最大咖！NBA神級球員哈登將上「玩很大」

如何挑選投影機？ 可以先考慮觀看距離、價格

2018-07-03 14:41聯合晚報 記者李珣瑛／台北報導

如何挑選適合的投影機？udn買東西建議，衡量觀賞距離及使用習慣，做為選擇投影機商品的依據；再輔以價格考量，便不能選出合宜的投影機款式。

udn買東西分析指出，目前投影機的熱銷機種為：短焦式、3D投影機，平均消費金額大約落在1萬~2萬元左右；微型投影機則多半會在寒暑假中主推，由於其單價相對偏低，花費數千元至萬元以上即可購入，需視購買規格而定。

一般來說，投影機大尺寸型號的主力消費客層，多半屬於30至35歲以上，經濟能力較佳者。主要因為大型的投影機商品單價略高，自2萬元起跳。

選購投影機應注意事項，首先是：觀賞距離以舒適最重要，需注意擺放的室內空間與螢幕對角線的比例。其次，依使用習慣來挑選投影機，選擇最適合的產品，例如：便攜式、商用式、3D家庭劇院式，需依照使用喜好挑選。再者，選擇商品特性符合自身需求，如短焦式適合小空間，若是空間不足，或租屋族可以考慮購買。

奧圖碼表示，購買硬體產品需注意的原則及事項其實萬變不離其宗，生產製作端的技術能力代表整體的品質保證及售後服務，以及產品是否能夠提供使用端得到最佳使用經驗，有根底的製造大廠及經營多年的品牌承諾，都是消費者選購產品時最能夠有所依據的條件。

此外， 每個品牌皆有其獨特的特色及專長，選購前不妨深入瞭解該品牌的強項，是否符合消費者最在意的需求項目，可做為選購時的輔助參考條件。

Optoma UHD50 2400流明 4K UHD家庭劇院投影機。業者／提供
Optoma UHD50 2400流明 4K UHD家庭劇院投影機。業者／提供
分享

udn買東西

相關新聞

NVIDIA傳於Gamescom揭曉新顯卡 AMD第二代撕裂者也蓄勢待發

2018-07-03 10:58

世足賽事進入高潮！投影機商品推優惠 觀賽不能少

2018-07-03 14:41

改變傳統交通運輸模式 傳Alphabert投資共享電動滑板車服務Lime

2018-07-03 10:59

中國智慧販賣機 讓你用「掌紋」付錢

2018-07-02 22:42

趕快去學小小兵語！LINE今秋再推新款智慧音箱

2018-07-02 20:14

華碩擴大首年首次完美保固服務 費用省8成

2018-07-02 20:04

小米水滴型壁掛式洗衣機 小小一台強調個人專屬

2018-07-02 19:29

Qualcomm藉由無線射頻讓無線網路裝置可清楚知曉使用者所處方位

2018-07-02 12:01

Razer採光觸發設計的紫軸揭曉 率先用於Huntsman系列機械鍵盤

2018-07-02 12:00

亞馬遜推新配件讓平板變身智慧喇叭、同步推出新款兒童平板

2018-07-02 11:55

旅遊日本就靠它 即時旅遊翻譯機ili沒網路也通

2018-07-01 18:13

Sony第六代1吋感光元件隨身相機 7月5日在台上市

2018-06-29 11:44

可以跟小小兵說話啦！LINE讓Clova互動更擬真 秋季推新造型

2018-06-29 11:43

Qualcomm認為智慧穿戴裝置含金量仍高 侷限整體技術發展較慢

2018-06-29 11:23

Google開始在紐約、舊金山測試Google Assistant接手致電預約服務

2018-06-28 14:56

5G、行動AR等應用將加速推動一體式虛擬視覺裝置普及

2018-06-28 14:55

Qualcomm：Snapdragon 600系列依然是重要產品線

2018-06-28 09:25

SD記憶卡搭配PCI Express的儲存設計將以SD Express作為標準規範

2018-06-28 09:24

元太E Ink電子紙打造的公車站牌可能很快就會落實在台北街頭

2018-06-28 09:20

寧德時代：15分鐘快充電池 2018下半年出貨

2018-06-27 21:58

日本超薄行動電源 厚度只有0.5公分

2018-06-27 19:52

Qualcomm推出針對兒童錶款設計的新穿戴裝置處理器 將與華為合作

2018-06-27 17:16

蘋果傳提升手寫辨識 中文輸入更精確

2018-06-27 09:23

貼近雙手真實操作　Valve VR控制器開始提供開發者使用

2018-06-27 09:18

董福興／AR急速到來，實用性大幅提升

2018-06-27 00:02

Spigen iPhone限量手機殼 向賈伯斯致敬

2018-06-26 16:41

4K電視長大 臨場感up

2018-06-26 14:16

龍頭機戰 各自出招

2018-06-26 14:16

三星終於將旗下四防記憶卡、高效能SSD系列產品引進台灣市場

2018-06-26 12:26

呼應電競風格 華碩新款外接硬碟也加入Aura Sync同步燈效

2018-06-26 12:25

圖靈生日快樂！NVIDIA官方Twitter暗示新顯示卡將至？

2018-06-26 12:25

蘋果傳要公布新一代防水AirPods 但…

2018-06-25 23:20

Garmin fēnix 5 Plus登山錶登台 攜手華裔設計師展現「斜槓」精神

2018-06-25 19:47

三星開拓消費品 記憶卡及固態硬碟在台上市

2018-06-25 19:05

高通預計推出完全對應筆電設計的Snapdragon 1000處理器

2018-06-25 11:18

時尚環扣錶帶將被Apple Watch淘汰？

2018-06-25 11:15

代號「Cheza」 Google傳與高通合作打造常時連網Chromebook

2018-06-24 14:22

新款MacBook系列蝶式鍵盤問題 蘋果將免費提供維修

2018-06-23 19:29

小米平板4將導入人臉辨識功能、對應多人使用特性

2018-06-23 15:37
看更多

熱門文章

IG帳號遭盜私照恐外流 四葉草報案槓駭客

2018-07-02 15:44

小米水滴型壁掛式洗衣機 小小一台強調個人專屬

2018-07-02 19:29

快備份！宏碁個人自建雲程式 9月底終止服務

2018-07-02 20:15

她用即時路況產生「超狂武嶺合照」 網友全跪了

2018-07-03 10:04

iPhone新6.1吋 傳規格功能浮出檯面

2018-07-03 09:53

世足賽助攻 中華電MOD破180萬用戶

2018-07-02 16:15

影／HTC U12+殘酷測試 火烤刀刮用力彎仍頭好壯壯？

2018-07-03 12:14

拆解OPPO Find X 揭開潛望式相機模組升降作動的祕密

2018-07-03 11:09

華碩擴大首年首次完美保固服務 費用省8成

2018-07-02 20:04

玩遊戲？收集遊戲？Steam新功能查你砸了多少錢

2018-07-02 21:00

傳Dell可能買斷VMware所有持股 藉此推動逆向收購上市計畫

2018-07-03 11:15

中華電備戰5G 北流中心10月展示應用

2018-07-02 20:38

電競運動軟實力 4大問題要解決

2018-07-03 09:41

趕快去學小小兵語！LINE今秋再推新款智慧音箱

2018-07-02 20:14

Facebook為61家科技廠商開特權 用戶個資通通看光光

2018-07-03 11:07

中國智慧販賣機 讓你用「掌紋」付錢

2018-07-02 22:42

遠傳攜手台南市政府 強攻醫療物聯網

2018-07-02 18:34

中華電信獨家合作 華碩推出首款Android Go機種ZenFone Live L1

2018-07-03 14:31

5G前哨戰 電信業者布局智慧城市

2018-07-03 14:36

不到萬元！PS 4+3款熱門遊戲的「HITS」同捆組即將上市

2018-07-03 10:54

NVIDIA傳於Gamescom揭曉新顯卡 AMD第二代撕裂者也蓄勢待發

2018-07-03 10:58

亞太電NB-IoT商轉 聯網數拚200萬個

2018-07-02 17:48

封鎖功能暫時故障 逾80萬臉書用戶受影響

2018-07-03 14:33

改變傳統交通運輸模式 傳Alphabert投資共享電動滑板車服務Lime

2018-07-03 10:59

遊戲市場百家爭鳴 文化包容性成利基

2018-07-03 09:32

社群媒體成傳福音新平台 58%非基督徒被分享信仰

2018-07-02 19:57

亞馬遜收購藥物宅配服務PillPack 進軍醫療相關業務市場

2018-07-03 11:14

中華電信、華碩聯手 推出0元ZenFone搶市

2018-07-03 14:34

世足賽事進入高潮！投影機商品推優惠 觀賽不能少

2018-07-03 14:41

如何挑選投影機？ 可以先考慮觀看距離、價格

2018-07-03 14:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top