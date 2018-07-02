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107年大學指考數乙科試題與解答(含非選)

Qualcomm藉由無線射頻讓無線網路裝置可清楚知曉使用者所處方位

2018-07-02 12:01楊又肇

針對此次在上海MWC 2018期間與紫光旗下新華三集團合作，共同推出基於Qualcomm旗下IPQ8078 802.11ax無線網路晶片組的802.11ax企業級AP解決方案WA6628，Qualcomm方面除了透露此款解決方案預計在今年9月陸續提供，並且對應高達10Gbps的廣域連接特性，本身也對應Wi-Fi Mesh技術包含自行建構、自行調整、自行修復、自行保護等使用體驗，藉此確保網路連接品質，同時也能因應連接人數彈性調整，或是讓網路建置擴充更容易。

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而在目前本身基於Wi-Fi 802.11ax規範設計的無線網路晶片組IPQ8078裡，Qualcomm表示將可對應8 x 8 (8進8出)，以及8 x 8波束成形的連接模式，約可提昇4倍以上連接效率，同時也可讓網路覆蓋率提昇，在與新華三集團合作打造的WA6628解決方案中，更可對應12路通道、高達1000人同時接入傳遞數據使用需求。

除此之外，Qualcomm也說明未來無線網路晶片組都將對應Wi-Fi Alliance稍早提出的WPA3規範，藉此確保使用者透過Wi-Fi無線網路連接時，不用擔心個人隱私是否遭竊等問題。同時在未來5G連接應用部分，如何流暢、安全地將無線網路中授權頻譜與未授權頻譜串接使用，Qualcomm也強調在此部份有相當技術投入，因此預期將使無線網路在未來5G網路技術應用成為重要輔助項目。

至於針對未來無線網路技術除了在頻寬吞吐、連接穩定等方面持續精進，是否還會有其他應用可能性？Qualcomm便提出可藉由RF無線射頻方式，透過無線網路訊號繞射原理判斷使用者在房間內所處位置，藉此判斷是否將無線網路訊號強度針對特定位置加強，或是配合智慧喇叭等產品使用需求提昇麥克風聲音能力，甚至也能藉由射頻繞射大致區隔使用者身分。

不過，由於並非採用3D結構光或是密集紅外線方式進行識別，因此透無線網路訊號射頻繞射原理進行使用者身分區隔效果，現階段還沒有辦法做到相當精細，但已經可以區別房間內人數，或是判斷不同使用者。

Qualcomm5G

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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